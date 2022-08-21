(ÖZET) Lille - Paris Saint-Germain maç sonucu: 1-7

Fransa Ligue 1'in 3. hafta mücadelesinde Lille sahasında Paris Saint-Germain'i konuk etti. Toplamda 8 golün atıldığı karşılaşmada PSG rakibini 7-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

7. saniyede ilk gol

Mücadeleye PSG adeta 1-0 önde başladı. Karşılaşmanın başlama vuruşunun yapılmasından yalnızca 7 saniye sonra Kylian Mbappe, Lionel Messi'nin asistiyle fileleri havalandırdı. Sonrasında 28. dakikada Messi, 39. dakikada Hakimi ve 43. dakikada Neymar ile art arda goller bulan PSG devreye 4-0 önde girdi.

İkinci yarıda da goller peş peşe geldi. 54. dakikada yeniden Neymar golüyle takımını 5 farkla öne geçirdi. Lille'de Bamba 54. dakikada takımının tek golünü ağlara gönderdi. 64. ve 87. dakikalarda yeniden sahneye çıkan Mbappe, maçın skorunu belirledi.

Yusuf Yazıcı 11'de

Lille forması giyen Milli futbolcu Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken 58. dakika sahada kaldı.

PSG, fırtına gibi başladı

Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan PSG puanını 9'a yükseltti. Aynı zamanda Fransız devi bu maçlarda 17 gol atarken yalnızca 3 golü kalesinde gördü. PSG karşısında ağır bir yenilgi alan Lille ise 4 puanda kaldı.



