ÖZET | Lille - Milan maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi'nde H Grubu mücadelesinde Lille, Milan'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz biten mücadelenin ikinci yarısının hemen başında 46'da Samu Castillejo İtalyanları 1-0 öne geçirdi. 65'te genç forvet Jonathan Bamba Lille adına beraberliği getiren golü attı ve 90 dakika bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Lille 8, Milan ise 7 puana yükseldi. Hakan Çalhanoğlu 61, Yusuf Yazıcı ise 63 dakika sahada kaldılar. Burak Yılmaz ise 90 dakika boyunca kulübede kaldı. Milan'da ayrıca Fenerbahçe'nin eski stoperi Simon Kjaer de 90 dakika oynadı.



