ÖZET | Lille - Dijon maç sonucu: 1 - 0

Ligue 1'in 22.hafta maçında Lille sahasında Dijon ile evinde karşılaştı. Maçın 29.dakikada Lille takımı milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 öne geçti ve maçı da bu golle kazandı. Burak Yılmaz'ın kadroda yer almadığı maçta bir başka milli oyuncu Zeki Çelik'te ilk 11'de sahaya çıktı

Lille bu sonuçla 48 puanla liderliğe yükseldi. PSG bu hafta deplasmanda Lorient'e kaybetti ve 46 puanda kaldı