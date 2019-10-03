(ÖZET) Lille - Chelsea maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta mücadelesinde İngiliz devi Chelsea, deplasmanda karşılaştığı maçta Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille'i 2-1 mağlup etti, grupta ilk galibiyetini aldı.

Chelsea'ye 3 puanı getiren goller 22'de Abraham ve 77'de Willian'dan geldi. Lille'in tek sayısını ise 33'de Osimhen kaydetti.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Zeki, 90 dakika sahada kaldı. 62'de Ikone'nin yerine oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı ise varlık gösteremedi.

Bu sonucun ardından puanını 3'e yükselten Chelsea, 3. sırada yer aldı. 2. haftayı da puansız kapatan Lille ise son sırada kaldı.

H Grubu'nda oynanan diğer maçta Ajax, Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etmeyi başardı.