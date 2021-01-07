ÖZET | Lille - Angers maç sonucu: 1 - 2

Lille evinde oynadığı Angers maçını 2-1 kaybetti ve bu sezon iç sahada ilk kez yenildi. Sezon genelinde de 2.kez mağlup olan Lille takımı Romain Thomas'ın ilk 10 dakika içinde attığı golleri çıkaramadı.

Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın tek golü ev sahibi takıma yetmezken koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Yusuf Yazıcı maçta görev yapmadı. Bir başka Milli oyuncu Zeki Çelik yine görev yapamayan isimlerden olurken Lille 36 puanla 3.sıraya geriledi. Lyon ise 39 puanla zirvede yer aldı