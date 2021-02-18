ÖZET | Lille - Ajax maç sonucu: 1-2

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Lille, Ajax'ı ağırladı. İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 72. dakikasında 20'lik forvet Timothy Weah Lille'i 1-0 öne geçirdi. Maçın son bölümüne 1-0 önde giren Lille, son 3 dakikada adeta çöktü. 87'de gelen penaltı kararı sonucunda Tadic golü attı ve Ajax'a beraberliği getirdi.

Sırp orta hakem Ivan Kruzliak pozisyonu VAR'da izledikten sonra da penaltı kararının arkasında durunca Lille'i oyuncularadan büyük tepki gördü. Bu moral bozukluğunu atlatamayan L,ille, 89'daki Ajax golüne de engel olamadı. 19'luk genç golcü Brian Brobbey Ajax'ı 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla bitti. Hollanda temsilcisi rövanş için çok büyük avantaj sağladı.

Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada yerini 24 yaşındaki Brezilyalı hücumcu Luiz de Araujo 'ya bıraktı. Burak Yılmaz da sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.











