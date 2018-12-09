Libartadores Kupası finalinde ezeli rakibi Boca Juniors'u 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 yenen River Plate, şampiyon oldu. River Plate, bu galibiyetle birlikte Güney Amerika'nın en prestijli turnuvasında tarihinde dördüncü kez mutlu sona ulaştı. River Plate, son olarak 2015 yılında bu kupayı müzesine götürmüştü.

Bilindiği üzere 24 Kasım günü River Plate'in sahasında oynanması gereken dev mücadele, karşılaşma öncesi çıkan olaylar nedeniyle ertelenmiş ve maçın İspanya'da, Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanmasına karar verilmişti.

44. dakikada Dario Benedetto, Nahitan Nandez'in pasında net bir vuruş yaptı takımını 1-0 öne geçirdi. Dario Benedetto, 2010'dan beri Libertadores finalinin hem ilk hem ikinci maçında gol atmayı başaran ilk oyuncu oldu.

İlk yarı bu skorla sona ererken ikinci yarıda River Plate fırtınası vardı. 68. dakikada Fernandez'in asistinde Pratto topu ağlara gönderdi ve eşitliği sağladı.

90 dakikada eşitlik bozulmayınca dev maç uzatma dakikalarına gitti. Uzatmanın hemen başında Boca Juniors'ta Wilmar Barrios, 92. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kırmızı kartın ardından River Plate, Boca kalesini adeta abluka altına aldı. 109. dakikada sahneye çıkan Quintero, Mayada'dan aldığı topta muhteşem bir şut çıkardı ve Andrada'yı avladı.

Bu golün ardından River kalesine yüklenen Boca, savunmada açıklar vermeye başladı. Mücadelenin son dakikasında kazanılan kornerde Andrada da hücuma çıkınca Gonzalo Martinez, skoru belirleyen golü kaydetti ve River Plate, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Öte yandan Boca Juniors, 117. dakikada Fernando Gago'nun sakatlanmasının ardından oyuncu değişikliği hakkı kalmadığı için karşılaşmayı 9 kişiyle tamamlamak zorunda kaldı.

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