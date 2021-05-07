Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, derbi maçta Lens ile farklı geçti. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'nın ise son 14 dakikada formasını giydiği maçta golleri Burak Yılmaz (2) ve Jonathan David attı.

Lille bu sonuçla puanını 79 yaptı ve en yakın rakibi PSG'in maç fazlasıyla 4 puan önüne geçti. Lille kalan iki maçını da kazanırsa Ligue 1'de şampiyon olacak.

LIGUE 1 PUAN DURUMU

LILLE'İN KALAN MAÇLARI

PSG'İN KALAN MAÇLARI

















Burak Yılmaz'ın ilk golü (penaltı)

Burak Yılmaz'ın ikinci golü (görüntü: beIN Sports)