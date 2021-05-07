ÖZET | Lens - Lille maçı sonucu: 0-3 | Burak Yılmaz'dan iki gol...
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, şampiyonluk yolunda en kritik maçlarından birini daha geçmeyi başardı. 'Derby du Nurd' adıyla anılan derbide Lille, deplasmanda Lens'i Burak Yılmaz(2) ve Jonathan David'in golleriyle 3-0 mağlup etti. Lille böylece liderliğini son iki haftaya taşıdı
Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, derbi maçta Lens ile farklı geçti. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'nın ise son 14 dakikada formasını giydiği maçta golleri Burak Yılmaz (2) ve Jonathan David attı.
Lille bu sonuçla puanını 79 yaptı ve en yakın rakibi PSG'in maç fazlasıyla 4 puan önüne geçti. Lille kalan iki maçını da kazanırsa Ligue 1'de şampiyon olacak.
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Burak Yılmaz'ın ilk golü (penaltı)
Burak Yılmaz'ın ikinci golü (görüntü: beIN Sports)