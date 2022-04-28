(ÖZET) Leipzig-Rangers maç sonucu: 1-0

UEFA Avrupa Ligi yarı final heyecanı başladı... Kupa 2'de final öncesi son turun ilk maçında Leipzig sahasında Rangers'ı konuk etti. Alman ekibi taraftarı önünde İskoçlar'ı devirmesini bildi.
Oldukça ortada geçen karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçilirken, ikinci devrede de karşılıklı fırsatlar yakalandı. Mücadelenin son anlarına girilirken, 85. dakikada sahneye Angelino çıktı. Leipzig'in sol kanat beki attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti ve rövanşta avantajı getirdi.
Kritik maçın rövanşı gelecek hafta yani 5 Mayıs Perşembe günü İskoçya'da İbrox Park'ta oynanacak.