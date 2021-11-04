ÖZET Leipzig-PSG maç sonucu: 2-2

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Leipzig, PSG'yi konuk etti.

Mücadeleye ev sahibi Leipzig etkili başladı. Henüz 8. dakikada Nkunku ile 1-0 öne geçti. 12. dakikada Leipzig'de Andre Silva penaltı atışından yararlanamadı ve 21'de Hollandalı yıldız Wijnaldum PSG'ye beraberliği getirdi: 1-1.

39. dakikada Wijnaldum skoru 2-1'e getirdi ve devre bu skorla sona erdi.

Maç bu skorla sona erecek derken 90.dakikada Leipzig bir penaltı daha kazandı ve topun başına geçen Szoboszlai skoru 2-2'ye getirdi

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca iki ekip de sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu skorun ardından PSG puanını 8'e yükseltirken Leipzig gruptaki ilk puanını almış oldu.