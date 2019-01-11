(ÖZET) Leipzig - Galatasaray maç sonucu: 1-1

Fatih Terim yönetiminde Antalya kampı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray ikinci hazırlık maçında Almanya'da Bruma'nın formasını giydiği Bundesliga ekibi Leipzig ile karşı karşıya geldi.

Red Bull Arena'da oynanan mücadeleye Galatasaray; İsmail, Mariano, Maicon, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Yunus, Belhanda ve Sinan ilk 11'i ile çıktı.

Yussuf Poulsen'in 34. dakikada attığı engel olamayan Sarı Kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.

55. dakikada Sinan Gümüş'ün asistini gole çeviren Martin Linnes, skoru belirleyen isim oldu.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, oynadığı ikinci hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı.

Öte yandan temsilcimiz Atınç Nukan, 76. dakikada Konate'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı Bruma ise 72 dakikada oyunda kaldı.