(ÖZET) Leipzig - Galatasaray maç sonucu: 1-1
Devre arası hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray ikinci hazırlık maçında Leipzig ile Almanya'da karşı karşıya geldi. 34. dakikada Poulsen'in golüne 56'da Linnes ile karşılık veren Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Fatih Terim yönetiminde Antalya kampı hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray ikinci hazırlık maçında Almanya'da Bruma'nın formasını giydiği Bundesliga ekibi Leipzig ile karşı karşıya geldi.
Red Bull Arena'da oynanan mücadeleye Galatasaray; İsmail, Mariano, Maicon, Donk, Linnes, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Yunus, Belhanda ve Sinan ilk 11'i ile çıktı.
Yussuf Poulsen'in 34. dakikada attığı engel olamayan Sarı Kırmızılı ekip, ilk 45 dakikayı 1-0 geride kapattı.
55. dakikada Sinan Gümüş'ün asistini gole çeviren Martin Linnes, skoru belirleyen isim oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, oynadığı ikinci hazırlık maçından da beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip ilk hazırlık maçında Eskişehirspor ile 3-3 berabere kalmıştı.
Öte yandan temsilcimiz Atınç Nukan, 76. dakikada Konate'nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan eski Galatasaraylı Bruma ise 72 dakikada oyunda kaldı.