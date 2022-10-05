(ÖZET) Leipzig - Celtic maç sonucu: 3-1

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Leipzig, sahasında Celtic'i konuk etti. Ev sahibi ekip, karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

Leipzig'i galibiyete taşıyan goller 27. dakikada Christopher Nkunku ile 64. ve 77. dakikalarda Andre Silva'dan geldi. Celtic'in tek golünü 47. dakikada Jota kaydetti.

Gruba iç sahadaki Shakhtar ve deplasmandaki Real Madrid yenilgileriyle başlayan Leipzig, bu sonuçla ilk galibiyetine ulaşarak 3 puanla üçüncü sıraya yükseldi. İç sahada Real Madrid'e kaybettikten sonra deplasmanda Shakhtar ile berabere kalan Celtic ise 1 puanla son sıraya geriledi.