ÖZET | Leipzig - Atalanta maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Alman ekibi Leipzig ile İtalyan ekibi Atalanta karşılaştı. Milli futbolumuz Merih Demiral'in mücadele ettiği Atalanta, ilk maçta deplasmanda kazanarak avantajı elde etmek istedi. Alman ekibi de seyircisi önünde galibiyet alarak rövanş için kozunu yüksek tutmak istedi. Atalanta 17. dakikada Muriel'in attığı şık golle deplasmanda 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın 58. dakikasında Leipzig, Orban'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. 90+1. dakikada Merih, Leipzig'in atağında Mukiele'nin şutunu çizgiden çıkararak takımının mağlup olmasını engelledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

⏱ 1' Maça ev sahibi Leipzig başladı.

⏱ 13' Atalanta sol köşeden korner kullandı. Koopmeiners ceza sahasına ortasını gönderdi. Leipzig savunması topu uzaklaştırdı. Ceza sahası dışına çıkan topa gelişine Zappacosta şutunu attı top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 17' Atalanta, deplasmanda Muriel'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Zappacosta yanındaki Muriel'e topu gönderdi. Kolombiyalı futbolcu rakibini çalımlayarak ceza sahası içerisine girdi. Kaleyi görür görmez uzak köşeye sert şutunu çıkardı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

⏱ 20' Atalanta bir kez daha gole çok yaklaştı. Sol kanatta golün sahibi Luis Muriel topla birlikte yeniden rakibini geçerek ceza sahasına girdi. Bu kez sol ayağıyla bir şut çıkardı ancak top az farkla yandan auta çıktı.

⏱ 24' Leipzig beraberliğe çok yaklaştı. Olmo orta alanda topu kazandı. Laimer'e pasını gönderdi. Laimer ceza sahasına yerden pasını attı. Atalanta savunması uzaklaştırmak istedi ancak başarılı olamadı ve top Silva'nın önünde kaldı. Portekizli futbolcu topu düzelttikten sonra şutunu attı ancak top direkten geri geldi. Dönen topu kazanan Olma rakibini geçtikten sonra ortasını yaptı ancak kaleci Musso topu kontrol etti.

⏱ 45' Atalanta bir kez daha gole çok yaklaştı. Freuler, ceza sahası içerisine koşu yapan Pasalic'e pasını gönderdi. Pasalic, topu yakalayıp rakibini geçtikten sonra kalecinin kapattığı köşeden topu filelere göndermek istedi ancak top direğe çarparak auta çıktı.

❌ 58' Milli futbolcumuz Merih Demiral, rakibini düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Andre Silva topun başına geldi, şutunu attı ancak kaleci Musso topu çıkardı. Seken topa bir şut daha geldi ancak Musso bunu da çıkardı.

⚽ GOL | 58' Kaçan penaltı sonrasında Leipzig eşitliği yakaladı. Sol kanattan Angelino'nun ceza sahasına gönderdiği ortaya Orban dokundu ve topu filelere göndererek takımına eşitliği getirdi: 1-1.

⏱ 65' Atalanta bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı. Koopmeiners sağ kanattan topla birlikte ceza sahasına girdi. Rakibine bir çalım attıktan sonra şutunu çekti, direğe çarpan top kaleci Gulasci'ye çarpıp kornere çıktı.

⏱ 82' Leipzig, Atalanta kalesine etkili geldi. Sol kanattan Angelino uzak direğe doğru ortasını yaptı. Szoboszlai kafasını vurup uzak köşeye doğru topu gönderdi ancak top üst direğe çarpıp geri geldi.

⏱ 90' Leipzig kontratakla rakip kaleye tehlikeli geldi. Szoboszlai Orta alanın biraz ilerisinde aldığı topla birlikte sol içten ilerledi. Rakibi kayıp düşünce şut fırsatı buldu, şutunu attı ancak kaleci Musso topu kornere çeldi.

⏱ 90+1' Leipzig sol köşeden korner kullandı. Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde son dokunan Mukiele oldu. Ancak Merih çizgiden topu çıkararak gole izin vermedi.

Leipzig, Şampiyonlar Ligi'nde Mancester City, PSG ve Club Brugge'ün olduğu grubu 3. sırada tamamlayarak Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play off turunda Sociedad'ı geçen Alman ekiib sonrasında Spartak Moskova ile karşılaşacaktı ancak UEFA'nın Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Rus takımlarını turnuvadan men etmesi sonucu Leipzig, otomatikman son 16 turunu atlayan takım oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden UEFA Avrupa Ligi'nde macerasına devam eden bir diğer takım da Atalanta'ydı. Merih Demiral'ın kadrosunda yer aldığı Atalanta, Devler Ligi'nde Villarreal, Young Boys ve Manchester United'ın olduğu grubu 3. olarak bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti. Önce Olympiakos'u deviren İtalyan takımı, daha sonra Bayer Leverkusen'i geçti.