ÖZET | Leicester City - Tottenham maç sonucu: 2-4

İngiltere Premier Lig'de sezonun son maçında Çağlar Söyüncü'nün takımı Leicester City, sahasında Tottenham'ı konuk etti. Leicester, kazanıp rakiplerinin maçlarına göre de Şampiyonlar Ligi potasına girmek istiyor. Tottenham'ın herhangi bir iddiası bulunmuyor. Bu karşılaşmanın Beşiktaş için de ayrı bir önemi bulunuyor. Leicester ve Liverpool, Chelsea'nin üstünde yer alırsa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Ancak Chelsea ilk 4 içerisine girerse Beşiktaş doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Maça Leicester City etkili başladı 18. dakikada Jamie Vardy'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının bitimine az bir süre kala, dakika 41'de Harry Kane durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya da ev sahibi Leicester hızlı başladı. Dakikalar 52'yi gösterdiğinde Jamie Vardy bir kez daha takımını penaltıdan attığı golle öne geçirdi: 2-1. Bu golden sonra Tottenham baskısını artırdı. Dakikalar 76'yı gösterdiğinde kaleci Kasper Schmeichel'e çarpan top filelerle buluştu: 2-2. 83. dakikada Gareth Bale sahneye çıktı ve Tottenham'ı öne 3-2 öne geçirdi. 68. dakikada oyuna dahil olan Bale, 90+4'te maçın skorunu belirleyen golünü kaydetti: 2-4.

Bu skor sonrasında Chelsea, deplasmanda Aston Villa'ya kaybetse de ligi 4. sırada tamamladı. Tottenham'ın galibiyeti Beşiktaş'a yaradı. Temsilcimiz, Tottenham'ın Leicester'ı yenmesi ve bu sayede Chelsea'nin 4. sırada ligi bitirmesi üzerine gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılmaya hak kazandı.