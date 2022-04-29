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(ÖZET) Leicester City - Roma maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi yarı final ilk maçında Leicester City ile Roma, 1-1 berabere kaldı. Bu maçın rövanşı 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

29 Nisan 2022, Cuma 00:24 Son Güncelleme:
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(ÖZET) Leicester City - Roma maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester City sahasında Roma'yı konuk etti.

8. dakikada Roma'da Tammy Abraham, sarı kart gördü.

15. dakikada Roma, Pellegrini'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

26. dakikada Leicester City'de Kiernan Dewsbury-Hall, sarı kart gördü.

İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

59. dakikada Leicester City'de Jamie Vardy, sarı kart gördü.

63. dakikada Roma'da Nicolo Zaniolo, sarı kart gördü.

67. dakikada Leicester City, Lookman'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leicester City ile Roma, 1-1 berabere kaldı.

Bu maçın rövanşı 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

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