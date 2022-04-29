(ÖZET) Leicester City - Roma maç sonucu: 1-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester City sahasında Roma'yı konuk etti.
8. dakikada Roma'da Tammy Abraham, sarı kart gördü.
15. dakikada Roma, Pellegrini'nin attığı golle 1-0 öne geçti.
26. dakikada Leicester City'de Kiernan Dewsbury-Hall, sarı kart gördü.
İlk yarı Roma'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
59. dakikada Leicester City'de Jamie Vardy, sarı kart gördü.
63. dakikada Roma'da Nicolo Zaniolo, sarı kart gördü.
67. dakikada Leicester City, Lookman'ın attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Leicester City ile Roma, 1-1 berabere kaldı.
Bu maçın rövanşı 5 Mayıs Perşembe günü oynanacak.