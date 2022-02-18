(ÖZET) Leicester City - Randers maç sonucu: 4-1

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Leicester City sahasında Randers'ı konuk etti. Sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan İngiliz ekibi tur için önemli bir avantaj yakaladı.

Leicester City'ye galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Ndidi, 49. dakikada Harvey Barnes, 54. dakikada Patson Daka ve 74. dakikada Dewsbury-Hall kaydetti. Randers'ın golünü ise Hammershöy-Mistrati attı.

Leicester City forması giyen Milli futbolcu Çağlar Söyüncü mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.



