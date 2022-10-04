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ÖZET | Leicester City - Nottingham Forest maç sonucu: 4-0

Leicester City, Doğu Midlands derbisinde sahasında ağırladığı Nottingham Forest'ı 4-0 mağlup ederek bu sezon Premier Lig'de 8. hafta sonunda ilk galibiyetine ulaştı.

04 Ekim 2022, Salı 00:20 Son Güncelleme:
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ÖZET | Leicester City - Nottingham Forest maç sonucu: 4-0

Leicester City'nin Premier Lig'deki galibiyet hasreti sona erdi. Leicester, 8. haftada Doğu Midlands derbisinde Nottingham Forest'ı konuk etti. Sezona oldukça kötü başlayan iki takımın mücadelesinde kazanan 4-0'lık skorla Leicester City oldu. 

Leicester'ı galibiyete taşıyan goller 25 ve 35. dakikalarda James Maddison ile 27. dakikada Harvey Barnes ve 73. dakiakda Patson Daka'dan geldi. 2 gol atan James Maddison, Patson Daka'nın golünde de asisti yapan isimdi. 

Ev sahibi ekipte milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, maç kadrosunda yer almadı. 

8. hafta sonunda ilk galibiyetine ulaşan Leicester, rakibi 4 puana ulaşarak rakibi Nottingham Forest ile puanını eşitledi. Leicester, 19. sıraya yükselirken üst üste 5. mağlubiyetini alan Nottingham Forest ise 20. sıraya geriledi. 


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