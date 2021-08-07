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ÖZET | Leicester City-Manchester City: 1-0

İngiltere Community Shield Kupası'nda Federasyon Kupası şampiyonu Leicester City, Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Mücadelede milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 19:35 Son Güncelleme:
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ÖZET | Leicester City-Manchester City: 1-0

İngiltere Community Shield Kupası'nda Federasyon Kupası sahibi Leicester City ile Premier Lig şampiyonu Manchester City kozlarını paylaştı.

Wembley'de oynanan mücadeleyi Leicester, 88. dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve kupaya uzandı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.

İşte ilk 11'ler;

Leicester City: Kasper Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Ryan Bertrand, Ricardo Pereira, Harvey Barnes, Youri Tielemans, Maddison, Daniel Amartey, Wilfred Ndidi, Vardy, Perez.

Manchester City: Zack Steffen, Ruben Dias, Nathan Ake, Benjamin Mendy, Joao Cancelo, Cole Palmer, İlkay Gündoğan, Ferran Torres, Fernandinho, Riyad Mahrez, Samuel Edozie

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