ÖZET | Leicester City-Manchester City: 1-0
İngiltere Community Shield Kupası'nda Federasyon Kupası şampiyonu Leicester City, Premier Lig şampiyonu Manchester City'yi 1-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Mücadelede milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi.
İngiltere Community Shield Kupası'nda Federasyon Kupası sahibi Leicester City ile Premier Lig şampiyonu Manchester City kozlarını paylaştı.
Wembley'de oynanan mücadeleyi Leicester, 88. dakikada Kelechi Iheanacho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı ve kupaya uzandı. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı.
İşte ilk 11'ler;
Leicester City: Kasper Schmeichel, Çağlar Söyüncü, Ryan Bertrand, Ricardo Pereira, Harvey Barnes, Youri Tielemans, Maddison, Daniel Amartey, Wilfred Ndidi, Vardy, Perez.
Manchester City: Zack Steffen, Ruben Dias, Nathan Ake, Benjamin Mendy, Joao Cancelo, Cole Palmer, İlkay Gündoğan, Ferran Torres, Fernandinho, Riyad Mahrez, Samuel Edozie