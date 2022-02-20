(ÖZET) Leeds United - Manchester United maç sonucu: 2-4

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leeds United, Manchester United'ı konuk etti. Adeta gol düellosuna sahne olan maçtan Manchester United 4-2'lik skorla galip ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

34. dakikada Harry Maguire'nin ve 45+5. dakikada Bruno Fernandes'in golleri ile ilk yarıyı konuk ekip Manchester United önde kapattı. 53. dakikada Rodrigo ve 54. dakikada Raphinha'nın art arda bulduğu goller ile Leeds United skora dengeyi getirdi. Kırmızı Şeytanlar'da Fred takımını yeniden öne geçirirken, 88. dakikada Elanga farkı 2'ye yükselten golü ağlara gönderdi. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte Manchester United puanını 46'ya yükseltirken, galibiyet hasreti 4 maça çıkan Leeds United 23 puanda kaldı.



