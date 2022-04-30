(ÖZET) Leeds United - Manchester City maç sonucu: 0-4

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta mücadelesinde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Leeds United'a konuk oldu. Manchester City sahadan 4-0'lık galibiyet ile ayrılarak, 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Rodri, 54. dakikada Nathan Ake, 78. dakikada Gabriel Jesus ve 90+3. dakikada Fernandinho kaydetti.

Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisi 8 maça çıkan Manchester City, puanını 83'e yükseltti ve en yakın takipçisi Liverpool'un önünde liderliğini sürdürdü. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Leeds United ise 34 puanda kaldı.

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