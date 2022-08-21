(ÖZET) Leeds United - Chelsea maç sonucu: 3-0

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Thomas Tuchel yönetimindeki Chelsea, Jesse Marsch'ın çalıştırdığı Leeds United'a konuk oldu. Chelsea'nin adeta kabusu yaşadığı mücadeleden Leeds United 3-0'lık galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Karşılaşmanın 33. dakikasında Leeds United, Aaronson'un golüyle maçtaki dengeyi bozdu. 37. dakikada sahneye çıkan Rodrigo ise farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı 2-0'lık Leeds United üstünlüğü ile geçilirken 69. dakikada Harrison maçıjn skortunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Chelsea'de Kalidou Koulibaly 84. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte henüz yenilgi yüzü görmeyen Leeds puanını 7'ye yükseltti. Son iki maçında galibiyet alamayan Chelsea ise 4 puanda kaldı.



