(ÖZET) Lecce-Inter maç sonucu: 1-2
İtalya Serie A'nın ilk hafta maçında Inter, deplasmanda Lecce'yi 2-1 mağlup ederken ilk gol takıma geri dönen Lukaku'dan geldi diğer golü ise Dumfries 90. dakikada attı. Lecce'nin golünü ise Assan Ceesay attı. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu 67 dakika sahada kaldı.
Serie A'nın ilk hafta maçında İnter, Lecce'ye konuk oldu.
Maçın hemen başında İnter'e geri dönen Belçikalı dev golcü Romelu Lukaku, kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi.
Ev sahibi Lecce 48. dakikada Assan Ceesay ile skora eşitliği getirdi. Mücadelenin son anlarında Dumfries skoru 2-1'e getirdi ve İnter sahadan 3 puanla ayrıldı.
Maça 11'de başlayan hakan Çalhanoğlu, 67. dakikada yerini Edin Dzeko'ya bıraktı.