ÖZET | Lazio-Spezia maç sonucu: 6-1

Lazio, İtalya Serie A'da yoluna doludizgin devam ediyor. Ligin açılış maçında Empoli'yi 3-1 mağlup eden Başkent ekibi, 2. haftada da konuk ettiği Spezia'yı 4-1'lik skorla geçti.

Ev sahibi ekipte Ciro Immobile attığı 3 golle galibiyetin mimarı olurken, diğer goller Felipe Anderson, Elseid Hysaj ve Luis Alberto'dan geldi. Öte yandan Immobile bir penaltı vuruşundan da yararlanamadı. Spezia'nın tek golü ise Daniele Verde'den geldi. Deplasman ekibinde Kelvin Amian, 54. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Lazio, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya çıkardı. Spezia ise 1 puanda kaldı.