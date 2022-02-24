(ÖZET) Lazio-Porto maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off karşılaşmasında temsilcimiz Galatasaray 'ın lider tamamladığı E Grubu'nda ikinci olan Lazio, Porto'yu konuk etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İtalyan ekibi sahasında da Portekiz temsilcisine diş geçiremedi.

Henüz 19. dakikada Ciro İmmobile'nin golüyle 1-0 öne geçen Maurizzo Sarri'nin öğrencileri, 31'de Mehdi Taremi'nin golüne engel olamadı. İlk yarıdan başka gol sesi çıkmayınca taraflar soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle gitti.

İkinci devre ise tur heyecanı had safhada yaşandı. İki takımın da karşılıklı atakları sonrasında 68'de ilk golü atan Mehdi Taremi bu kez harika bir asist yaptı, Mateus Uribe ağları sarstı ve Porto'yu 2-1 öne geçirdi. Bu dakikanın ardından Portekiz ekibi büyük avantaj elde ederken, Lazio da oyunu rakip yarı sahaya yıktı. Uzatma anlarında Danilo Cataldi direkten dönen topu tamamlayıp skora dengeyi getirdi fakat mücadele 2-2 sona erdi.

Bu skorla tur atlayan taraf ilk maçı 2-1 kazanan Porto oldu.