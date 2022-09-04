(ÖZET) Lazio - Napoli maç sonucu: 1-2

İtalya Serie A'nın beşinci haftasında Lazio, sahasında Napoli'yi konuk etti. Napoli, geri düştüğü deplasmanda Lazio'yu 2-1 mağlup etmeyi başardı. Napoli'de eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae takımının ilk golüne imza attı.

Lazio, 4. dakikada Mattia Zaccagni'nin golüyle öne geçerken 38'de Kim Min-Jae, Napoli adına skoru 1-1'e getirdi. 61. dakikada ise bir diğer yeni transfer Khvicha Kvaratskhelia'nın golü Napoli'ye 2-1'lik deplasman galibiyetini getirdi.

5 maçta 2 gol!

Geçtiğimiz sezon 31 Süper Lig ve toplamda oynadığı 40 maçta sadece 1 gol atan Kim Min-Jae, yeni takımı Napoli ile henüz 5 maça çıkarken 2 gol atmayı başardı.

Bu sezon ilk yenilgisini alan Lazio, 5 maç sonunda 8 puanda kalırken yenilmezlik unvanını koruyan Napoli ise 5 maç sonunda 11 puana ulaştı.