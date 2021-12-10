(ÖZET) Lazio - Galatasaray Maç sonucu: 0-0

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. maçında temsilcimiz Galatasaray , deplasmanda Lazio ile 0-0 berabere kaldı ve grubu lider tamamlayarak üst tura yükseldi.

Maçtan önemli dakikalar

Lazio-Galatasaray maçı başladı.

10. dakikada Lazio'da Luiz Felipe, kendi yarı alanının ortalarında Diagne'ye yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.

11. dakikada paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonunda topla buluşan Kerem, önünü açıp sağ çaprazdan şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

15. dakikada Lazio'da Acerbi, rakip yarı alanın ortalarında sağ kanatta Kerem ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Lazio bir serbest vuruş kullanacak. Kerem de bu faulü nedeniyle sarı kart gördü.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pedro, toğu ortaya doğru sürüp ceza sahası yayının gerisinden sol ayağı ile şutunu çekti. Top farklı şekilde auta gitti.

Direkten döndü!

41. dakikada sağ kanattan Van Aanholt'un kullandığı köşe vuruşunda kaleye yönelen top yakın direkten döndü. Önce Feghouli sonra Diagne bu topa hamle yaptı ama dokunamadılar.









Lazio tehlikeli geldi

43. dakikada sol kanatta hareketlenen Zaccagni ceza sahasına sokulup çizgiye indi. Zaccagni'nin arka direğe çıkarttığı topa Immobile gelişine bir vuruş yaptı. Top üstten dışarıya gitti.

İlk 45 dakika 0-0 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

60'ta ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem sıfıra inip topu arka direğe havalandırdı. Diagne bu topa kafayı vurdu ama vuruşunda top yandan dışarıya gitti.

63.dakikada Galatasaray'da Emre Kılınç ve Morutan oyuna girdi, Babel ve Feghouli oyundan çıktı. Diagne'nin yerine de Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

85. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Felipe Anderson'un ceza sahası yayına doğru çıkarttığı topa Luis Alberto gelişine bir vuruş yaptı. Top direğin yanından dışarıya gitti.

90+2. dakikada savumanın arkasına atılan topa Mohamed hamle yaptı. Penaltı noktası üzerinde yaşanan karambolde top Emre Kılnç'a çarpıp kaleye yöneldi ama çerçeveyi bulmadı.

Kalan dakikalarda da gol olmadı ve Galatasaray, grubu 12 puanla lider tamamlayaraK bir üst tura yükseldi. Lazio ise ikinci sırada yer alarak play-off oynamaya hak kazandı.

Lazio - Galatasaray ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Kerem, Feghouli, Babel, Diagne

Lazio: Strakosha, Hysaj, Acerbi, Felipe, Marusic, Basic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Pedro, Zaccagni, Immobile



