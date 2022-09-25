(ÖZET) Kuzey İrlanda-Kosova maç sonucu: 2-1

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup karşılaşmasında Kuzey İrlanda sahasında Kosova'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

58'de perdeyi Kosova adına Vedat Muriç açarken, mücadelenin son 8 dakikasında Kuzey İrlanda fırtınası esti. 82'de Gavin Whyte, uzatma anlarında da Josh Magennis sahneye çıktı ve Kuzey İrlanda'ya galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla ev sahibi ekip 2.lik için şansını sürdürdü. 5 puanlı Kuzey İrlanda salı günü 12 puanlı lider Yunanistan'la kozlarını paylaşacak.6 puanlı Kosova ise 5 puanlı Güney Kıbrıs'la karşılaşacak.



