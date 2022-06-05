(ÖZET) Kosova - Yunanistan maç sonucu: 0-1

UEFA Uluslar Ligi'nde Kosova ile Yunanistan karşı karşıya geldi. Yunanistan, Kosova'yı 1-0'lık skorla mağlup ederek üst üste 2. galibiyetine ulaştı.

Kosova'nın ev sahipliğinde oynanan maçın 36. dakikasında Trabzonspor 'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, ceza sahası dışından kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla geçilirken maçın 2. yarısında ise gol sesi çıkmadı.

Yunanistan forması giyen Trabzonsporlu futbolculardan Anastasios Bakasetas maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı. Manolis Siopis ise 57. dakikada oyuna dahil oldu.

Eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç ise Kosova ile maça ilk 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

2 kırmızı kart

Mücadelede Kosova'ya 2 kırmızı kart çıktı. 72. dakikada Fidan Aliti 2. sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Geçtiğimiz sezonda Adana Demirspor'da kiralık olarak forma giyen file bekçisi Arijanet Muric ise 90+1. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Bakasetas'tan üst üste 2. gol

Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Anastasios Bakasetas, UEFA Uluslar Ligi'nde üst üste 2. kez ağları sarstı. Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'ın Kuzay İrlanda'yı 1-0 yendiği karşılaşmada da fileleri havalandıran Bakasetas, Kosova ağlarına da topu göndermeyi başardı.

Bu sonuçla birlikte C Ligi 2. Grup'ta yer alan Yunanistan 6 puan ile 1. sıraya yerleşti.



