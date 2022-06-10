(ÖZET) Kosova - Kuzey İrlanda maç sonucu: 3-2

UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Kosova ile Kuzey İrlanda karşı karşıya geldi. Ev sahibi Kosova, Konyaspor 'da forma giyen Bytyqi ve eski Fenerbahçeli futbolcu Vedat Muriç'in golleri ile rakibini 3-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi Kosova maça hızlı başlarken, Vedat Muriç maçın 9. dakikasında penaltıdan takımını ön geçiren golü kaydetti. 19. dakikada Konyasporlu Bytyqi farkı 2'ye yükseltirken, Kuzey İrlanda 45. dakikada Lavery ile farkı 1'e indirdi. İlk yarı 2-1'lik Kosova üstünlüğü ile geçilirken, Kosova'da yeniden sahneye çıkan Muriç, skoru 3-1'e getirdi. 83. dakikada Kuzey İrlanda'dan Ballard ise maçın sonucunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte 2. galibiyetine uzanan Kosova 6 puanla Yunanistan'ın gerisinde 2. sırada yer aldı.



