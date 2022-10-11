(ÖZET) Kopenhag-Manchester City: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi açıldı, 19.45 seanslarından sürpriz sonuçlar çıktı... H Grubu'nda İsrail ekibi Maccabi Haifa, İtalyan devi Juventus'u 2-0'la geçerken, Manchester City de Danimarka'dan hayal kırıklığıyla döndü.

Rodri'nin golüne Mahrez engeli!

Devler Ligi'nin en büyük favorilerinden biri olan İngiliz temsilcisi, temsilcimiz Trabzonspor 'u eleyerek Kupa 1'de gruplara kalan Kopenhag karşısında gol bulamadı. Yıldız oyuncusu Erling Haaland'ın kulübede oturduğu karşılaşmada City aslında gol için her şeyi yaptı. 11'de Rodri ağları da sarstı ancak gol öncesi Riyad Mahrez'in elle oynaması nedeniyle VAR golü geçerli kılmadı.

Penaltıyı kaçırdı, maça damga vurdu

25'te penaltı kazanan Maviler'de ilk golün sayılmamasında önemli rol oynayan Riyad Mahrez bu kez de penaltıyı kaçırdı. 30'da ise Sergio Gomez kırmızı kart gördü ve Manchester City karşılaşmada 10 kişi kaldı. 60 dakika boyunca bir kişi eksik oynayan City bir türlü rakip fileleri sarsamadı. Ada ekibi kalesini de gole kapatmayı başarınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla City puanını 10'a, Kopenhag da 2'ye yükseltti.