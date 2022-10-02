(ÖZET) Konyaspor-Ümraniyespor maç sonucu: 1-0

Konyaspor , Süper Lig 'in 8. haftasında Ümraniyespor'u ağırladı. Milli ara öncesi Galatasaray 'a kaybederek 4 maçlık galibiyet, 6 maçlık yenilmezlik serisi sona eren İlhan Palut'un öğrencileri, henüz ligde galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi karşısında hata yapmadı. Yeşil Beyazlılar, 45+3'te Muhammet Demir'in attığı golle devreye 1-0 önde girdi.

Golü elle attı

İkinci yarıda ise Ümraniyespor baskısı vardı. İstanbul temsilcisi beraberlik gölü için bastırdı ancak bir türlü aranan gol gelmedi. 59'da Francisco Calvo kafayı vurdu, fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 84'te ise Ümraniye aradığı golü buldu. Ancak Umut Nayir'in elle oynaması nedeniyle gol iptal edildi.

Konya 17, Ümraniye 2...

Karşılaşmanın kalan dakikalarından başka gol sesi çıkmayınca mücadele Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Anadolu Kartal'ı 17 puana yükselirken, Ümraniye 2 puanla son sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Mücadele başladı.

13. dakikada Konyaspor'un Guilherme ile kullandığı serbest vuruşta Adil Demirbağ'ın kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

19. dakikada Ümraniyespor savunmasında Tomislav Glumac'tan seken top ceza sahasına giren Soner Dikmen'in önüne düştü. Soner'in kontrolü sonrası yaptığı vuruş, kaleci Orkun Özdemir'de kaldı.

25. dakikada Strahil Popov'un pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Onur Ayık'ın vuruşunu kaleci Erhan Erentürk, direk dibinden çıkararak kornere yolladı.

33. dakikada Konyaspor sol kanattan etkili geldi. Zymer Bytyqi'nin bıraktığı topta sol kanattan ceza sahası içine giren Guilherme'nin altı pasa sert çevirdiği topu Allyson kornere yolladı.

GOL | 45+3. dakikada Konyaspor'da Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde şık bir kafa vuruşu yapan Muhammet Demir, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.

İLK YARI SONA ERDİ

GOL | 59. dakikada Hadziahmetovic serbest vuruşu kullandı, arka direkte Calvo kafayı vurdu ve skoru 2-0'a getirdi.

OFSAYT | Calvo'nun attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

GOL | 84. dakikada sağ kanattan ceza alanı içine doğru kullanılan serbest vuruşta kaleciyi geçen top Umut Nayir'e çarparak ağlarla buluştu.

GOL İPTAL | Mücadelenin hakemi Mustafa Kürşad Filiz elle oynama gerekçesiyle golü iptal etti.

90' Mücadelenin sonuna 7 dakika uzatma ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Konyaspor-Ümraniyespor ilk 11'ler:

Konyaspor: Erhan Erentürk, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Bruno Paz, Konrad Michalak, Amir Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Zymer Bytyqi, Muhammet Demir

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Domagoj Pavicic, Robert Muric, Kahraman Demirtaş, Uche Ikpeazu, Oğulcan Ülgün, Amilton, Mame Biram Diouf

Ümraniyespor: Orkun Özdemir, Strahil Popov, Allyson Aires dos Santos, Tomislav Glumac, Ermir Lenjani, Kartal Yılmaz, Serkan Göksu, Antonio Mrsic, Onur Ayık, Metehan Mimaroğlu, Adel Bettaieb

Yedekler: Anıl Demir, Mert Yılmaz, Mustafa Eser, Onur Atasayar, Isaac Sackey, Durel Avounou, Oğuz Gürbulak, Umut Nayir, Yonathan del Valle, Geraldo