ÖZET | Konyaspor-Sivasspor maç sonucu: 2-2

Konyaspor ile Sivasspor , Süper Lig'in 17. haftasında kozlarını paylaştı. Dört gole sahne olan mücadeleden kazanan çıkmadı. İşte maçın özeti...

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Konyaspor-Sivasspor maçı başladı.

10. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Ali Şaşal’ın uzaklaştırmak isteği top arka direkte Bruno Paz’ın önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

11. dakikada sağ kanatta topla buluşan Muhammet’in ortasına penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Diouf kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

21. dakikada Guiherme’nin pasıyla sol kanatta topla buluşan Michalak rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı fakat top az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 22. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Orta sahada topu kapan Konyaspor'da savunma arkasına sarkan Muhammet Demir, topu önüne çok iyi aldı ve düzgün bir vuruşla maçtaki ilk golü attı.

27. dakikada Sivasspor serbest vuruş kazandı. Kaleyi çaprazdan gören pozisyonda Njie'nin ceza sahasına ortasında Robin Yalçın'ın vuruşu uzak kale direğinin yanından auta gitti.

GRADEL EŞİTLİK GETİRDİ

30. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Muhammet’in sert şutunda top kaleci Ali Şaşal’da kaldı.

33. dakikada Angielski’nin pasıyla ceza sahası içi sağında son çizgide topla buluşan N’Jie, Calvo’nun müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk bu pozisyon sonrası penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Max Gradel topu filelere gönderdi: 1-1

43. dakikada Sivasspor'da Keita'nın uzaktan sert şutunu kaleci Erhan kornere çeldi.

Karşılaşmada ilk yarı 1-1 sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

GOL | 53. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahasında Mame Diouf yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi ancak yan hakem de bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR odasıyla görüşen Ümit Öztürk penaltı atışının yapılmasını istedi. Topun başına geçen Hadziahmetovic, skoru 2-1'e getirdi.

60. dakikada Konyaspor atağında ceza sahasına yapılan ortada kaleci Ali Şaşal Vural alanından ayrıldı ve topu kontrol etmek istedi ancak takım arkadaşı Goutas ile çarpıştı ve top bir anda Konyasporlu Michalak'ın önünde kaldı, Michalak boş pozisyonda topa vuramadı ve Konyaspor mutlak gol pozisyonunu değerlendiremedi.

AMİLTON NET GOLÜ KAÇIRDI

66'da Sivasspor kalesine atak yapan Konyaspor sol kanattan ceza sahasına yüklenmeye başladı. Guilherme'nin arka direkte boş durumda olan Amilton'a yaptığı ortaya Brezilyalı futbolcunun vuruşu auta gitti.

72'de Konyaspor serbest vuruş kazandı. Endri Çekici'nin harika şutunu kaleci Ali Şaşal Vural da aynı güzellikte kurtardı.

MAÇA TEKRAR DENGE GELDİ!

79. dakikada Sivasspor beraberlik golü için yüklenmeye başladı. Sağ kanattan hücuma çıkan ve oyuna sonradan giren Alaaddin Okumuş topla buluştu ve yerden ceza sahasına yaptığı ortaya Charisis dokundu ve maçta skora yeniden eşitlik geldi: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve iki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Konyaspor 26 puana yükselirken Sivasspor da 15 puana yükseldi. Konyaspor haftaya Karagümrük'e konuk olacak, Sivasspor ise deplasmanda Kayserispor ile oynayacak.

Konyaspor-Sivasspor muhtemel 11'ler:

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Bruno Paz, Hadziahmetovic, Amilton, Muhammet, Mame Diouf

Sivasspor: Ali Şaşal, Robin, Caner, Goutas, Ziya, Keita, Ulvestad, Hakan, N'Jie, Gradel, Angielski

Konyaspor-Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak ve saat 2000'de başlayacak Konyaspor-Sivasspor maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.