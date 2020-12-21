ÖZET | Konyaspor - Sivasspor maç sonucu: 0 - 1
Sivasspor, Süper Lig 13. hafta maçında Konyaspor'u deplasmanda 1-0 yendi ve 7 maç aradan sonra galip geldi. UEFA Avrupa Ligi maçlarının olduğu dönemde zorlanan Sivasspor, aldığı bu galibiyet ile nefes alırken Konyaspor üst üste iki maçını puansız tamamlamış oldu. Sivasspor'a galibiyeti Fajçal Fajr'ın golü getirdi ve Sivasspor böylece puanını 14 yaptı
Sivasspor, Süper Lig 13. hafta maçında Konyaspor'u deplasmanda Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 yendi ve 7 maç aradan sonra galip geldi. UEFA Avrupa Ligi maçlarının olduğu dönemde zorlanan Sivasspor, aldığı bu galibiyet ile puanını 14 yaptı. Sivasspor bu sezon 3 galibiyet alırken bunların hepsini deplasmanda yaşadı. Konyaspor ise üst üste iki maçını puansız tamamlamış oldu.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)
Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90 4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)
Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)
Maçtan dakikalar
7.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode altıpas üzerinden kaleye şut çekti, kaleci Sehic topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 8.dakikada Konyaspor takımında Miya çıktı ve yerine Alper Uludağ girdi
14.dakikada Max Gradel'in şutunu kaleci kurtardı
DİREKTEN DÖNDÜ! 14.dakikada Hakan Arslan'ın şutu direğe çarpıp çıktı
28.dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından şut defanstan döndü
40.dakikada Fayçal Fajr, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi şutunu çekti kaleci Sehic topu çıkardı
İlk yarı golsüz sona erdi
50.dakikada Sivasspor bu kez Kayode ile geldi, sağ çaprazdan kaleye vuran Kayode topu dışarı attı
GOL! 60.dakikada ceza sahasında topla buluşan Erdoğan yerden bıraktı, Fajr iyi kontrol edip bekletmeden vurdu ve golü attı
64.dakikada Konyaspor'dan Deni Milosevic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı kaleci Mamadou Samassa topu çıkardı
81.dakikada Sivasspor atağında Mustapha Yatabare ceza sahası sağ çaprazından vurdu şut auta gitti
Mücadeleyi konuk ekip 1-0 galip tamamladı
İki takımın ilk 11'leri:
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğur, Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Miya
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Kayode