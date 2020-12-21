ÖZET | Konyaspor - Sivasspor maç sonucu: 0 - 1

Sivasspor, Süper Lig 13. hafta maçında Konyaspor'u deplasmanda Fayçal Fajr'ın golüyle 1-0 yendi ve 7 maç aradan sonra galip geldi. UEFA Avrupa Ligi maçlarının olduğu dönemde zorlanan Sivasspor, aldığı bu galibiyet ile puanını 14 yaptı. Sivasspor bu sezon 3 galibiyet alırken bunların hepsini deplasmanda yaşadı. Konyaspor ise üst üste iki maçını puansız tamamlamış oldu.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Erdem Bayık

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Uğur Demirok (Dk. 82 Daci), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Hadziahmetovic, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Adil Demirbağ), Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Miya (Dk. 7 Alper Uludağ, Dk. 57 Shengelia)

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Robin Yalçın, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 76 Yasin Öztekin), Fajr (Dk. 90 4 Felix), Hakan Arslan, Gradel (Dk. 88 Ziya Erdal), Kayode (Dk. 76 Yatabare)

Gol: Dk. 60 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kart: Dk. 69 Fajr (Demir Grup Sivasspor)

Maçtan dakikalar

7.dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kayode altıpas üzerinden kaleye şut çekti, kaleci Sehic topu çıkardı

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ 8.dakikada Konyaspor takımında Miya çıktı ve yerine Alper Uludağ girdi

14.dakikada Max Gradel'in şutunu kaleci kurtardı

DİREKTEN DÖNDÜ! 14.dakikada Hakan Arslan'ın şutu direğe çarpıp çıktı

28.dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahası dışından şut defanstan döndü

40.dakikada Fayçal Fajr, rakip ceza sahasının hemen dışından kaleyi şutunu çekti kaleci Sehic topu çıkardı

İlk yarı golsüz sona erdi

50.dakikada Sivasspor bu kez Kayode ile geldi, sağ çaprazdan kaleye vuran Kayode topu dışarı attı

GOL! 60.dakikada ceza sahasında topla buluşan Erdoğan yerden bıraktı, Fajr iyi kontrol edip bekletmeden vurdu ve golü attı

64.dakikada Konyaspor'dan Deni Milosevic, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı kaleci Mamadou Samassa topu çıkardı

81.dakikada Sivasspor atağında Mustapha Yatabare ceza sahası sağ çaprazından vurdu şut auta gitti

Mücadeleyi konuk ekip 1-0 galip tamamladı









İki takımın ilk 11'leri:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğur, Abdülkerim, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Milosevic, Ömer Ali, Miya

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan, Fayçal, Erdoğan, Max Gradel, Kayode