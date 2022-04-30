(ÖZET) Konyaspor - Karagümrük maç sonucu: 1-2

Spor Toto Süper Lig ’in 35. haftasında Konyaspor , Fatih Karagümrük’ü ağırladı. Şampiyonlar Ligi ön elemesi için Fenerbahçe 'yi yakından takip eden İlhan Palut'un öğrencileri, Avrupa kupalarına gidebilmek için şansını zorlamak isteyen İstanbul ekibini ağırladı. Zorlu mücadelede kazanan taraf 2-1'lik skorla Volkan Demirel'in öğrencileri oldu. Konyaspor maçta 1-0 öne geçmesine rağmen son anda skoru korumayı başaramadı.

Karagümrük'e kritik galibiyeti getiren golleri Samed Onur ve Yann Karamoh kaydetti. 2 oyuncu da oyuna sonradan girerek maçın kaderini değiştiren isimler oldular. Konyaspor'un tek golü ise Bytqi'den geldi.

Alınan bu sonuçla Karagümrük puanını 53'e yükseltirken, Konyaspor ise 64 puanda kaldı. Ev sahibi ekip ile Fenerbahçe'nin arasındaki puan farkı böylece 4'e yükselmiş oldu.

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Maçtan dakikalar

Maçın ilk 15 dakikalık diliminde de iki takımın kontrollü oyunu seçtiği görüldü. Genelde orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçta ekipler bu dakikaya kadar bir üstünlük sağlayamadı.

Bytyqi skordaki dengeyi değiştirdi

GOL | Maçın 23. dakikasında Konyaspor, son dönemin formda ismi Bytyqi'nin attığı gollerle skoru 1-0'a getirdi. Konyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Bytqi, sol iç kulvardan sağ ayağıyla kale sahasındaki Ahmed Hassan'a doğru topu kavisli gönderdi. Kale sahası içinde Ahmed Hassan ve savunmacı kalecinin önünde topa hamle yaptı ancak topa kimse dokunamadı. Seken top kalecinin solundan ağlara gitti böylece.

Mücadelenin 29. dakikasında Karagümrük gole yaklaşan taraf oldu. Ahmed Musa ceza yayı içinde hafif sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Yakın direğe yüksek gelen topu kaleci Sehic iki hamlede kontrol etti.

Maçta dakikalar 30'u gösterdiğinde Hakem Arda Kardeşler, Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel'e itirazdan sarı kart gösterdi. Kartın ardından da Demirel'in hakeme baya tepkili olduğu gözlendi.

Konyaspor direğe takıldı

42. dakikada Konyaspor direğe takıldı. Ceza sahası içinde müsait durumda topla buluşan Soner Dikmen'in şutu direğe çarptı. Ardından kale çizgisi üstünde bulunan Caner Erkin topu uzaklaştıran isim oldu. Dönen topu da Konyaspor kaptı. Ev sahibi ekipte bu kez de Michalak topun gelişine ceza sahası sol çaprazdan şansını denedi. Top üstten auta gitti.

Hakem Arda Kardeşler ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı ve Konyaspor soyunma odasına 1-0'lık üstünlükle giden taraf oldu.

Maçın 2. yarısına Karagümrük oyuncu değişiklikleri ile başladı. Sakatlık geçiren Bigla'nın yerine Bistrovic, ilk yarıda sarı kartı bulunan Adnan'ın yerine Levent Mercan oyuna giren isimler oldu.

Ev sahibi ekip maçın 2. yarısına hızlı başlayan taraf oldu. 47. dakikada Konyaspor atağında Ahmed Hassan, ceza yayı üzeride şut fırsatı buldu. Sağ ayağıyla kalecinin sağındaki köşeye vurdu. Yerden giden top az farkla auta çıktı.

Pesic de direğe takıldı

Dakikalar 49'u gösterdiğinde bu kez direğe takılan taraf Karagümrük oldu. Emre Mor merkezden topu getirdi ve 2 kişinin arasından klas bir şekilde çıktı. Pesic ceza yayından sağa doğru koşu yaptı. Emre Mor, boşa çıkan Pesic'i gördü. Golcü futbolcunun şutu direkten döndü.

50. dakikada Karagümrük rakip yarı alanda kalabalık kaldığı sırada Michalak hızla hücuma çıkarak Konyaspor tehlikesini yarattı. Ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmed Hassan'ın şutu az farkla yandan auta çıktı.

Karagümrük'ten art arda goller

GOL | Karagümrük atağında Karamoh'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Samed Onur, yüzünü kaleye dönüp yere düşerken şutunu gönderdi. Kaleci Sehic parmaklarının ucuyla topa müdahale etse de yeterli olmadı ve top ağlarla buluştu.

GOL | Karagümrük'ün sol kanattan geliştirdiği atakta dip çizgiye inen Caner Erkin, ceza sahasına doğru ortasını yaptı. Kale sahası içerisinde yerden gelen topa Karamoh dokundu ve topu filelere gönderdi.

Mücadelede son düdük çaldı ve Karagümrük sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Konyaspor - Karagümrük maçı 11'leri

Konyaspor: Sehic, Skubic, Musa, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Amir, Soner, Michalak, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Ahmed Musa, Adnan Uğur, Biglia, Emre Mor, Borini, Pesic