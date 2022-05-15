(ÖZET) Konyaspor - Hatayspor maç sonucu: 3-1

Karagümrük ve Antalyaspor mağlubiyetleriyle düşüşe geçen Konyaspor , Süper Lig 'in 37. haftasında Hatayspor'u ağırladı. MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan ve Erkan Özdamar'ın yönettiği 90 dakikada gülen taraf ev sahibi oldu.

Sahadan 3-1 galip ayrılan İlhan Palut'un öğrencileri, 67 puana yükseldi, 2015-16 sezonundaki 66 puanlık kulüp tarihi rekorunu kırarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. 8 maçtır kazanamayan Ömer Erdoğan yönetimindeki Hatayspor, 50 puanla 11. sırada yer aldı.

Yeşil Beyazlı ekibe kritik 3 puanı getiren goller; 6. dakikada Zymer Bytyqi, 73. dakikada Konrad Michalak ve 87. dakikada Ahmed Hassan'la geldi. Konuk takımın 16. dakikada Ayoub El Kaabi'nin penaltıdan bulduğu gol puan için yeterli olmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Konyaspor’un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki Abdülkerim’in kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

GOL | 6. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor savunma arkasına sarkan Michalak ceza sahasına girdi ve topu arka direğe gönderdi. Boş pozisyondaki Bytyqi gelişine düzgün yaptığı vuruşla topu filelere yolladı. 1-0

Zymer Bytyqi, Konyaspor formasıyla çıktığı son 12 maçta 10 gole direkt katkıda bulundu. (6 gol, 4 asist)

9. dakikada Hatayspor’un sağ kanattan kullandığı kornerde Fatih’in kafasından seken top Musa’nın koluna çarptı. Hakem Erkan Özdamar VAR uyarısıyla pozisyonu izledi ve penaltı noktasını işaret etti.

12. dakikada topun başına geçen Diouf’un penaltı atışını kaleci Sehic kurtardı. Seken topu Sadık tamamladı ve topu ağlara gönderdi ancak VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar, Sehic’in atış sırasında ayağının çizgide olmadığı gerekçesiyle penaltının tekrar edilmesine karar verdi.

GOL | 16. dakikada bu kez penaltı atışı için topun başına geçen El Kaabi, panenka vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

45+6. dakikada Konyaspor’un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Abdülkerim’in kafa vuruşunda köşeye giden topu kaleci Munir son anda kontrol etti.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

51. dakikada rakipten çaldığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Cikalleshi’nin şutunda top yan ağlarda kaldı.

72. dakikada Skubic’in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Ahmed Hassan kafa vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL | 73. dakikada Hadziahmetovic’in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Michalak, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-1

78. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ahmed Hassan’ın şutunda top üst direkten tekrar oyun alanına döndü.

80. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Bertuğ’nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.

GOL | 87. dakikada Soner’in sağ kanattan kale önüne gönderdiği topa Ahmed Hassan dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

90+3. dakikada savunmanın hatasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muhammed’in şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ekrem Kan xx, Süleyman Özay xx

Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Musa xx (Uğurcan dk. 79 ?), Abdülkerim xxx, Guilherme xxx, Oğulcan xx (Soner dk. 79 ?), Hadziahmetovic xx, Michalak xx, Çekiçi xx (Rahmanovic dk. 79 ?), Bytyqi xx (Amilton dk. 88 ?), Cikalleshi xx (Ahmed Hassan dk. 70 xxx)

Yedekler: Erten, Anicic, Barış, Alberk, Ekrem

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Munir xx, Sadık xx, Fatih xx, Burak xx, Emre xx, Boudjemaa xx (Muhammed dk. 76 xx), Benzia xx (Onur dk. 46 xx), Lobjanidze xx (Kahraba dk. 82 ?), El Kaabi xx, Saint-Louis xx, Diouf xx (Bertuğ dk. 62 xx)

Yedekler: Abdullah, Yavuz, Burak, Selimcan, Eren, Engin

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Bytyqi (dk. 6), Michalak (dk. 73), Ahmed Hassan (dk. 87) (Konyaspor), El Kaabi (dk. 16 pen.) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Musa (Konyaspor), Fatih, Diouf (Hatayspor)