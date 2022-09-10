(ÖZET) Konyaspor-Hatayspor maç sonucu: 1-0

Konyaspor , Süper Lig 'in 6. haftasında Hatayspor'u konuk etti. Konya Büyükşehir Stadı'nın zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanan ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun yönettiği 90 dakikada gülen taraf Yeşil Beyazlılar oldu. 66. dakikada Bruno Paz'ın attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanan İlhan Palut'un öğrencileri, namağlup unvanını korudu. 4 maçlık galibiyet serisi yakalayan Konyaspor, 14 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ligde henüz galibiyeti bulunmayan ve 1 puanla 18. sırada kalan Serkan Özbalta'lı Hatayspor ise kötü gidişatı durduramadı.

Kalesinde hiç gol görmeyen ve zirve iddiasını sürdüren Konyaspor, 7. hafta maçında Galatasaray deplasmanına gidecek. 5 maçtan 4 mağlubiyet, 1 beraberlik çıkaran Hatayspor ise Kayserispor'u konuk edeceği maçta 3 puan hasretine nokta koymaya çalışacak.

Maçtan dakikalar:

12. dakikada kaleyi cepheden gören noktada Endri Çekici serbest vuruştan etkili bir vuruş yaptı. Erce Kardeşler topu zorlukla çıkardı.

20. dakikada sol çaprazda topla buluşan Endri Çekici’nin vuruşu üstten auta çıktı.

22. dakikada Amir Hadziahmetovic kaleyi cepheden gören noktadan etkili bir vuruş yaptı. Önünde seken topu Erce Kardeşler son anda kurtardı.

25. dakikada Guilherme’nin sol kanattan gönderdiği topu Simon Falette ön direkte yaptığı müdahaleyle son anda kornere gönderdi.

33. dakikada Bytyqi ve Kamil Ahmet Çörekçi birbirlerine yaptıkları müdahaleden dolayı sarı kart gördü.

37. dakikada kontraya hızlı çıkan El Kaabi topu kendi yarı alanından Konyaspor ceza sahasına kadar sürdü. Robert Muric son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

40. dakikada Ribeiro’nun sol çaprazdan sert vuruşunu kaleci İbrahim Sehic son anda kornere çeldi.

55.dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya savunmadan seken topa gelişine vuran Hadziahmetovic’in şutunda top yandan auta gitti.

57.dakikada Ahmet Oğuz’un sağ kanattan kale alanına yaptığı ortaya Adil Demirbağ vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler’in kucağında kaldı.

63.dakikada Soner’in sağ kanattan sert çevirdiği topa kale alanı önünde Muhammet Demirci dokunamadı.

66. dakikada Soner Dikmen’in kafasıyla ceza sahasında indirdiği topa penaltı noktasından etkili bir vuruş yapan Bruno Paz topu ağlara gönderdi. 1-0

73. dakikada Hatayspor savunmasında seken topu önünde bulan Soner kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soner’in yaptığı vuruşta açıyı kapatan Erce Kardeşler gole izin vermedi.

73.dakikada Muhammet’in savunma arkasına gönderdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Soner topu yandan auta gönderdi.

79.dakikada kornerden seken topa ceza yayı üzerinden vuran Kamil Ahmet Çörekçi meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

86. dakikada Çekici’nin sol çaprazdan savunma arkasına gönderdiği topta Soner çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldırırken, yerden sert vuruşunda Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Konyaspor, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor’u 1-0 mağlup etti.

Stat: Eskişehir Yeni

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Ekrem Kan xx, Esat Sancaktar xx

Konyaspor: İbrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Adil Demirbağ xx, Francisco Calvo xx, Guilherme xx, Amir Hadziahmetovic xx, Robert Muric xx (Bruno Paz dk. 46 xx), Soner Dikmen xx (Uğurcan Yazğılı dk 90 ? xx), Endri

Çekici xx (Cebrail Karayel dk. 90 ?), Zymer Bytyqi xx (Ucheuchukwu İkpeazu dk. 90 ?), Muhammet Demir xx (Mame Diouf dk. 78 xx)

Yedekler: Erhan Erentürk, Yasir Subaşı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Ahmet Karademir

Teknik Direktör: İlhan Palut

Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Recep Burak Yılmaz xx, Simon Falette xx, Samuel Adekugbe xx, Ruben Ribeiro xx, Mehdi Boudjemaa xx (Bertuğ Yıldırım dk. 80 xx) , Onur Ergün xx (Rayane Aabid dk. 87 xx), Saba Lobzhanidze xx (Dylan Saint-Louis dk. 87 xx), Kevin Varga x (Kaan Kanak dk. 67 xx) , Ayoub El Kaabi xx

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Ognjen Vranjes, Musa Çağıran, Muhammed Mert, Burak Öksüz, Sadık Baş

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Gol: Bruno Paz (dk. 66) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Zymer Bytyqi (Konyaspor), Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor)