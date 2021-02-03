Özet | Konyaspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 0 - 0

Süper Lig 'in 23. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren bir maç. 4-3'lük Galatasaray galibiyetinin ardından düşüşe geçen ve 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Konyaspor , üst üste 5 maç kaybeden Gençlerbirliği'ni konuk ediyor. İki takımda da tek hedef galibiyet. 23 puanı bulunan Konyapsor 16. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise 19 puanla 19. basamakta. Mustafa Kaplan ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıktı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Maçtan Dakikalar

19'uncu dakikada Milosevic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

21'inci dakikada Candeias'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

25'inci dakikada Skubic'in kafa pasında ceza sahasında topu önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Nordfeldt kurtardı.

57'nci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.

64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

71'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

84'üncü dakika ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı.





Karşılaşma golsüz sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Bahtiyar Birinci, Kamil Çetin

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray-, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Hazdiahmetovic, Jevtovic (Dk. 46 Bytyqi), Sekidika (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 66 Rahmanovic), Milosevic (Dk. 46 Musa)(Dk75 Oğuz Kağan), Kravets

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt-, Ömürcan, Arda, Toure, Polomat, Murat (Dk. 67 Rahmetullah Berişbek) , Motta, Candeias (DK. 90 Ayite), Furman, Sefa, Stancu (Dk. 60 Si)

SARI KARTLAR: Hadziahmetovic, Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor)- Motta, Furman, Arda (Gençlerbirliği)