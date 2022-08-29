(ÖZET) Konyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-0

Süper Lig 'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Konyaspor, stadındaki zemin çalışmaları nedeniyle Fenerbahçe’yi Eskişehir’de ağırladı. Her iki takımın da birer oyuncusunun kırmızı kart gördüğü maçta kazanan taraf 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Yeşil Beyazlılar bu skorla ligde çıktıkları 4 maçta da kalesinde gol yüzü görmedi. Alınan bu sonuçla Konyaspor puanını 8 yaparken, Fenerbahçe 7 puanda kaldı.

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Maçtan dakikalar

Mücadelenin 18. dakikasında Fenerbahçe tehlikeyi yaratan taraf oldu. Willian Arao'nun ara pasında sağ çaprazdan ceza alanına girmek için koşu gösteren Emre Mor, Arao'nun pasını yakalayamadı.

Kırmızı kart

Maçın 22. dakikasında Fenerbahçe'de Enner Valencia doğrudan kırmızı kart gördü. Topsuz alanda Adil ile münakaşaya giren Enner Valencia, hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan oyundan atıldı. Pozisyonun ardından Adil Demirbağ da sarı kart gördü.









32. dakikada Lincoln'un sol kanattan yaptığı ortada savunmadan seken topa Arao gelişine vurmak istedi, top doğrudan taca gitti.

Mücadelede dakikalar 33'ü gösterdiğinde Konyaspor tehlikeli geldi. Sol çaprazdan ceza alanına giren Zymer Bytyqi, vuruşunu yaptı. Altay Bayındır topun sahibi.

39. dakikada Lincoln'un kaybettiği topu sağ kanatta sürükleyen Soner Dikmen ortasını yaptı, Muhammet Demir'in topuğuyla yaptığı vuruş auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Bir kırmızı kart daha

Maçın 54. dakikasında Konyaspor'da Adil Demirbağ, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı. Sağ kanattan hücuma çıkan Osayi-Samuel'i düşüren Adil Demirbağ, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Mücadelenin 56. dakikasında Diego Rossi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya Szalai kafayı vurdu, top üstten auta gitti.

61. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. İrfan Can'ın ortasında arka direkte topla buluşan Rossi, direk dibinde vurdu. Kaleci Sehic başarılı.

Muhammet Demir Konyaspor'u öne geçirdi

GOL | Maçın 66. dakikasında Konyaspor, Muhammet Demir'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Sol kanattan Zymer Bytyqi'nin ortasında Muhammet Demir düzgün bir kafa vuruşu ile Altay'ı mağlup etmeyi başardı.

70. dakikada Konyaspor Hadziahmetovic ile ikinci golü buldu fakat pozisyon öncesinde ofsayt belirlendi.

79. dakikada Arao'nun derin pasında sağ kanatta topla buluşan Osayi-Samuel ortaya çevirmek istedi. Sehic başarılı.

90+4. dakikada Konyaspor skoru 2-0'a getirme şansını değerlendiremedi. Konyaspor'da Uche Ikpeazu uzak mesafeden kaleyi yokladı, top direkten döndü.

Mücadele sona erdi ve Konyaspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.









STAT: Atatürk

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Cevdet Kömürcüoğlu, Serkan Ok.

ARABAM.COM KONYASPOR: Sehic, Adil, Bytyqi (Dk. 90 Cebrail), Rahmanovic (Dk. 58 Uğurcan), Muhammet (Dk. 90 İkpeazu), Muriç (Dk. 64 Endri Çekici), Sitya, Soner, Calvo, Hadziahmetovic, Ahmet

FENERBAHÇE: Altay, Arao, Ferdi, Rossi (Dk. Joao Pedro), Valencia, Henrique (Dk. 46 Osai Samuel), Zajc (Dk. 71 Mert Hakan Yandaş), Peres, Lemos (Dk. 31 Serdar Dursun), Szalai, Emre Mor (Dk. 46 İrfan Can Kahveci)

GOL: Dk. 66 Muhammet Demir (Arabam.com Konyaspor)

KIRMIZI KART: Dk. 22 Valencia (Fenerbahçe) - Dk. 54 Adil Demirbağ (Arabam.com Konyaspor)

SARI KARTLAR: Dk. 88 Calvo, Dk. 90+2 Soner Dikmen (Arabam.com Konyaspor)