(ÖZET) Konyaspor - Fenerbahçe maç sonucu: 0-3

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe Konya'da karşı karşıya geldi. Sarı Lacivertliler zorlu deplasmanda 3 puanı 3-0'lık golle aldı.

Maça iyi başlayan Fenerbahçe sağlı sollu ataklarla Konyaspor kalesini zorlamaya başladı. 29'da duran toptan oluşan pozisyonda Gökhan Gönül indirdi, Szalai vurdu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu golde 3 dakika sonra ise sağ kanattan ok gibi fırlayan Osayi Samuel, Pelkas'ın ara pasında kaleci Sehiç'le karşı karşıya düzgün vurdu ve topu ağlara gönderdi. İlk yarı 2-0 bitti.

İkinci yarı ise tamamen Konyaspor üstünlüğüyle geçti. Skorun verdiği rehavetle savunmaya çekilen ve skoru korumaya yönelik oynayan Fenerbahçe'de Altay Bayındır kurtarışlarıyla ön plana çıktı.

83'de Skubic'le çok sert şekilde çarpışan Pelkas, ambulansla hastaneye kaldırılırken Fenerbahçelilerin faul ve kırmızı kart itirazlarına rağmen hakem Fırat Aydınus herhangi bir faul kararı vermedi.

Maçın son anlarında Konyaspor savunmada boşluklar bırakmaya başladı. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı kornerde Sehiç topu elinden kaçırdı ve Serdar Aziz boş kaleye rahat bir gol attı ve maçın skorunu belirledi.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

İLK TEHLİKE FENER'DEN

3' İlk tehlike Fenerbahçe'den... Sol çaprazdan topu alan Mert Hakan'ın kaleye gönderdiği şutu Sehiç çeldi, seken top Valencia'nın önünde kaldı ama yıldız oyuncunun şutu üstten farklı şekilde auta gitti. Fenerbahçe, 3 dakikada Konyaspor kalesine 3 şut çekti.

İlk 15 dakika Fenerbahçe'nin net şekilde üstünlüğüyle geçildi. Sarı Lacivertliler özellikle kanatlardan etkili geliyor.

27' Pelkas'ın sağ çaprazdan kullandığı frikik üstten auta gitti.

SZALAI'DEN İLK GOL!

29' Fenerbahçe Attila Szalai'nin golüyle Konya'da 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerde top sol kanada açıldı. Mert Hakan'ın ortasında Gökhan arka direkte kafayla çizgiye paralel gönderdi ve Szalai de boş pozisyonda rahatça golü attı. Fenerbahçe'den güzel bir hücum organizasyonu...

OSAYI'DEN DE İLK GOL!

32' Pelkas'ın ara pasında müthiş bir süratle giden Osayi Samuel, Sehic'le karşı karşıya düzgün vurdu ve farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Pelkas orta sahada topu aldı ve Osayi'nin aradan kaçmasını bekledi. Nijeryalı oyuncu roket gibi fırladı ve ceza alanına girdi. Düzgün bir vuruş yapan Osayi Samuel topu ağlara gönderdi ve Sarı Lacivertli formayla ilk golünü attı.

35' Maçta ilk oyuncu değişikliği Konyaspor'dan... Diomande oyundan çıkarken yerine Hadziahmetovic girdi.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

48' Jesse Sekidika'nın sol kanattan ortasında Nejc Skubic arka direkte yetişemiyor ve top auta çıkıyor.

51' Deni Milosevic, uzak mesafeden vurdu ancak top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

54' Osayi Samuel'in sağ kanattan ortasında top kaleci Sehiç'te kaldı.

FENER BEKLİYOR!

İkinci yarıya iyi başlayan Konyaspor... Fenerbahçe tüm hatlarıyla kendi alanında adeta Konyaspor'u izliyor...

57' Sekidika'nın ceza alanı içinden şutunu Altay kurtardı. Fenerbahçe'de tehlike çanları çalıyor.

59' Milosevic'in ortasında Adil'in kafa vuruşu üstten auta gitti. Konyaspor yine gole çok yaklaştı.

Fenerbahçe'de sarı kart gören Enner Valencia, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

GUSTAVO VE İRFAN CAN OYUNDA!

60' Erol Bulut bu kötü gidişata müdahale etti. Luiz Gustavo geri döndü! Sosa'nın yerine oyuna girdi.

Thiam'ın yerine de İrfan Can Kahveci oyunda.

İKİ KALECİDEN ÜST ÜSTE KURTARIŞLAR!

62' Konyaspor Hadziahmetovic ile kaleye şutu buldu. Altay yine gole izin vermedi.

63' Fenerbahçe Valencia ile pozisyona girdi. Sehic topu çıkartmayı başardı. Dönen topta Pelkas şutunu çekti, top az farkla auta gitti.

KONYA GELİYOR!

70' Konyaspor Shengelia ile gole yaklaştı. Şut yandan auta çıkıyor.

71' Fenerbahçe'de 3. ve 4. oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Bright Osayi-Samuel ile Mert Hakan Yandaş oyundan çıkarken, Ferdi Kadıoğlu ile Ozan Tufan oyuna dahil oluyorlar.

GOL AMA OFSAYT!

Konyaspor'un 73. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

ALTAY, ALTAY!

77' Jevtovic'in uzaklardan şutunu Altay kornere çeldi. Fenerbahçe SOS veriyor.

PELKAS AMBULANSLA SAHAYI TERK ETTİ

81' Pelkas ve Skubic çok sert bir şekilde çarpıştılar. Sağlık görevlileri sahada. Pelkas, başına çok sert bir darbe aldı.

Skubic ayağa kalkarken, Pelkas ise oyuna devam edemedi ve ambulansla sahayı terk etti. Fırat Aydınus ise pozisyon için faul ya da kart kararı vermedi.

SEHIÇ'TEN BÜYÜK HATA SERDAR'DAN GOL!

90' Sağ kanattan kullanılan kornerde Konyaspor kalecisi Sehiç topu elinden kaçırdı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Serdar golü rahatça boş kaleye attı.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Adil, Diomande, Jevtovic, Sekidika, Milosevic, Shengelia, Cikalleshi

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Osayi, Valencia, Pelkas, Thiam



