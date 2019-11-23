(ÖZET) Konyaspor-Beşiktaş maç sonucu: 0-1

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. hafta mücadelesinde Konyaspor’a konuk oldu. Beşiktaş son haftalarda yakaladığı çıkışı Konyaspor karşısında da sürdürdü ve Burak Yılmaz'ın attığı golle Siyah Beyazlı ekip 3 puanı zorlu deplasmanda kazanan taraf olmayı başardı. Konyaspor ise mücadelenin özellikle ilk yarısında etkili bir oyun oynamasına rağmen sahadan yenik ayrılmak zorunda kaldı. Maçın 2. yarısında da oyuncu değişikliklerinin de etkisiyle Beşiktaş daha fazla pozisyon bulan ekip oldu. Zorlu mücadelenin sonunda kazanan Beşiktaş oldu.

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Sezona kabus gibi başlayan Abdullah Avcı ve öğrencileri aldıkları 3 puanla puanını 21'e yükseltti ve ligde yaşanan zorlu zirve yarışı takibini sürdürdü. Ligde son 4 haftadır aldığı sonuçlar ile taraftarlarını üzen Konyaspor ise aldığı mağlubiyet buna dur diyemedi. Alıan sonuçla ev sahibi ekip 13 puanda kalarak tehlikeli bölgenin yakınında kaldı.

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Maçtan dakikalar

Maç golle başladı ama VAR izin vermedi

Henüz mücadelenin 3. dakikada Konyaspor Milosevic'in golüyle 1-0 öne geçti. VAR'da golü kontrol eden Fırat Aydınus pozisyonun fosayt olduğunu belirtti ve iptal etti. Sağ taraftan atılan uzun topu Ömer Ali son çizgiden kafayla geriye çevirdi. Elneny'den topu söken Milosevic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi sonucu Ömer Ali'nin pozisyonunda ofsayt tespit edildi ve Gol geçerlilik kazanmadı.

Serkan'ın hatası pahalıya paytlayabilirdi

Maçta dakikalar 13'ü gösterdiğinde Beşiktaş tehlikeli gelen taraf oldu. Diaby'nin sağ kanattan yaptığı ortada savunmaya çarpan top yükseldi, hareketlenen Burak Yılmaz kaleci Serkan'dan önce hamlesini yaptı ama top az farkla dışarı gitti.

Mücadelenin 21. dakikasında Konyaspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Skubic ön direğe yerden ortaladı. Uygun durumdaki Farouk Miya'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.

Konyaspor savunması araya girdi

22'de Beşiktaş tehlikeli bir şekilde geldi ama Konyaspor savunması kritik bir müdahalede bulundu. Sol çaprazda topla buluşan Burak rakibinden şık sıyrıldı ve ceza sahasına girip kale ağzına ortaladı ancak Anicic kritik bir müdahale ile topu kornere attı ve Diaby'nin vuruş yapmasına izin vermedi.

24. dakikada Rebocho'nun soldan ortasında savunmadan seken topa ters taraftaki Diaby vurdu ancak top Ferhat'tan döndü. Seken topu Caner içeri çevirmek istedi fakat Burak'ın kontrolü iyi olmayınca kaleci Serkan topu kontrol etmeyi başardı.

Rebocho kötü vurdu

Maçın 44. dakikasında Beşiktaş isabetli paslarla rakip ceza sahasına geldi. Elneny'nin derin pasına savunma Burak'tan önce dokundu. Seken topu takip eden Elneny pasını geriye çevirdi fakat Rebocho'dan etkili bir vuruş gelmedi.

Karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru iki takım adına da tempo iyice düştü ve pozisyona girmekte zorlandılar. Durum böyle olunca hakem Fırat Aydınus ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı ve ekipler soyunma odalarına golsüz eşitlikle gittiler. Beşiktaş, bu sezon ligde 12 maçın 10'unda ilk yarıda gol atamadı.

Mücadelenin 2. yarısına ekipler ilk yarıdaki 11'leri ile devam ettiler. İki teknik adam da değişiklik yapmayı tercih etmedi.

Maçın ilk sarı kartı 2. yarının başında çıktı. 46. dakikada topa elle müdahale eden Ferhat hakem Fırat Aydınus tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Pozisyonun devamında Caner Erkin sağ çaprazdan ortasını yaptı ve ön direkteki Burak kafayı vurdu fakat top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

Maçta bir sarı kart daha çıktı. Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Elneny 54. dakikada Miya'ya yaptığı hareket sonrası kart gördü.

Burak Yılmaz vuramadı

Mücadelenin 56. dakikasında Diaby'nin ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Burak Yılmaz topu önüne alıp çaprazdan şutunu attı ama top yandan dışarı gitti.

Abdullah Avcı oyuna ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Dakikalar 59'u gösterdiğinde oyuna giren isim Nkoudou oldu. Çıkan oyuncu ise Diaby oldu.

Burak Yılmaz golü attı

Maçın 72. dakikasında Beşiktaş'ın golcü ismi Burak Yılmaz golü buldu ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Caner'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Burak topu rakibinden kurtarıp önünü boşalttı ve düzgün bir gol vuruşuyla takımını öne geçirdi. Konuk ekibi öne geçiren golde asisti yapan isim Caner Erkin oldu.

Golün ardından Konyaspor ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Jevtovic yerine oyuna giren isim Amir Hadziahmetovic oldu. Aykut Kocaman bir oyuncu değişikliğine daha gitti. 76. dakikada Ferhat Öztorun'un yerine Erdon Daci oyuna dahil oldu.

78. dakikada Fırat Aydınus yine kartına başvurdu. Konyaspor'da Jonsson rakibi Rebocho'ya yaptığı hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Serkan'dan başarılı kurtarışlar

Mücadelenin 82. dakikasında Beşiktaş mutlak bir pozisyonu kaçırdı. Burak Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı. Serkan Kırıntılı kurtardı. Dönen topta N'Koudou'nun vuruşunda savunma araya girdi.

85. dakiakda Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği gerçekleşti. Adem Ljajic yerine oyuna dahil olan isim Oğuzhan Özyakup oldu.

Konyaspor son oyuncu değişikliğini 90. dakikada gerçekleştirdi. Oyuna giren isim genç futbolcu Mücahit oldu. Oyundan çıkan isim ise Diagne oldu.

Bir oyuncu değişikliği de Beşiktaş cephesinden geldi. Golü atan Burak Yılmaz yerine oyuna giren isim genç forvet Umut Nayir oldu.

90+3. dakikada oyuna sonradan giren Daci yaptığı sert hareket sonrası sarı kartı gören isim oldu.

Maçın son düdüğü çaldı ve Beşiktaş sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

STAT: Konya Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Fırat Aydınus (xx), Aleks Taşçıoğlu (xx), Süleyman Özay (xx)

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Serkan Kırıntılı (xx) - Skubic (xx), Anicic (xx), Diagne (xx)(Dk.89 Mücahit Can Akçay x), Ferhat Öztorun (xx)(Dk.76 Erdon Daci x), Jonsson (xx), Jevtovic (xx)(Dk.72 Amir Hadziahmetovic x), Ömer Ali Şahiner (xx), Milosevic (xx), Miya (xx), Bajic (xx)

BEŞİKTAŞ: Karius (xx) - Gökhan Gönül (xx), Vida (xx), Ruiz (xx), Rebocho (xx), Elneny (xx), Atiba (xx), Ljaljc (xx)(Dk.85 Oğuzhan Özyakup x), Diaby (x)(Dk.59 Nkoudou xx), Caner Erkin (xx), Burak Yılmaz (xxx)(Dk.89 Umut Nayir x)

GOLLER: Dk. 72 Burak Yılmaz (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Ferhat Öztorun, Jonsson, Erdon Daci (İttifak Holding Konyaspor) - Elneny (Beşiktaş)

Maçın 11'leri

Konyaspor: Serkan, Skubic, Diagne, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Miya, Milosevic, Bajic.

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Ruiz, Rebocho, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Burak.

Maçtan notlar

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında İttifak Holding Konyaspor’a konuk oldukları müsabakada, ligin 11. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor mücadelesindeki ilk 11’i sahaya sürdü.

Avcı, karşılaşmaya, Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Rebocho, Elneny, Hutchinson, Caner Erkin, Diaby, Ljajic ve Burak Yılmaz 11’iyle başladı.

Siyah-beyazlı ekipte Dorukhan Toköz ve Douglas sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

İttifak Holding Konyaspor’da 2 değişiklik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ligin 11. haftasındaki Demir Grup Sivasspor maçına göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı.

Kocaman, Demir Grup Sivasspor maçında Amir Hadziahmetovic ve Levan Shengalia’nın yerine Deni Milosevic ve Riad Bajic’i sahaya sürdü.

İttifak Holding Konyaspor, karşılaşmaya Serkan Kırıntılı, Skubic, Anicic, Diagne, Ferhat Öztorun, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya ve Bajic 11’iyle başladı.

Ev sahibi ekipte kart cezalı Shengelia ile maç eksiği bulunan Paolo Hurtado’nun yanı sıra Ali Çamdalı ve Ali Turan da sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

İttifak Holding Konyaspor sahaya "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.