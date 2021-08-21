ÖZET | Konyaspor-Başakşehir maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 2. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede gülen taraf ev sahibi ekip oldu.

Deplasman ekibi 45+1. dakikada Youssouf Ndayishimiye ile 1-0 öne geçti. Yeşil beyazlılar bu gole 51. dakikada Endri Çekici ve 87. dakikada Sokol Cikalleshi ile cevap verdi ve sahadan 2-1 galip ayrıldı. cevap verdi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Konyaspor, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. İlk hafta maçında Aytemiz Alanyaspor 'a mağlup olan Medipol Başakşehir, 2 hafta sonundahenüz puanla tanışamadı.

Konyaspor-Başakşehir ilk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Soner, Endri Cekici, M'Poku, Bytygi, Cikalleshi.

Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Duarte, Ravil Tagir, Lima, Youssouf, Tolga Ciğerci, Zulj, Aleksic, Deniz Türüç, Guldbransen.