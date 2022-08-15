ÖZET | Konyaspor - Başakşehir maç sonucu; 0-0

Arabam.com Konyaspor 'la Medipol Başakşehir ikinci hafta maçında Yeni Eskişehir Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 90 dakikası golsüz eşitlikle geçildi ve taraflar birer puana razı oldu.

Başakşehir bu beraberlikte ilk iki haftada toplam 4 puan alırken, Konyaspor ise ikinci hafta maçında ikinci beraberliğini aldı.

Konyaspor gelecek hafta İstanbulspor'la deplasmanda karşılaşacak. Başakşehir ise sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

(MAÇTAN DAKİKALAR)

5. dakika | Konyaspor Zymer Bytyqi ile gole çok yaklaştı. Bytyqi sol kanatta buluştuğu topla içeri kat edip vuruşunu yaptı. Top dışara çıktı.

12. dakika | Başakşehir hücumunda kafa vuruşunu yapan isim Youssouf Ndayishimiye. Top kaleyi gitti ancak kaleci kontrolü sağlıyor.

18. dakika | Gole yaklaşan takım bir kez daha Konyaspor oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Amir Hadziahmetovic. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

43. dakika | Rahmanovic'in harika pasında Guilherme içeri çevirdi. Soner'in vuruşunda top kalecide kaldı.

İlk yarı 0-0 sona erdi...

İkinci yarı başladı...

53. dakika | Zymer Bytyqi'nin geliştirdiği atakta Konyaspor etkili geldi. Bytyqi'nin etkili vuruşundan sonuç çıkmadı.

87. dakika | Lima inanılmaz hata yaptı. Rahmanovic'in kapmak istediği top sonrası araya Duarte girdi ve top dışarı çıktı.

90+3. dakika | Berkay ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı. Bu kez gole yaklaşan taraf Başakşehir oldu. Top dışarıya gitti.

Konyaspor - Başakşehir 11'ler...

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Bytyqi, Rahmanovic, Michalak, Muhammet Demir

Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Epureanu, Leo Duarte, Lima, Mahmut, Ndayishimiye, Deniz Türüç, Aleksic, Mounir, Szysz



