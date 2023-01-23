Süper Lig 'in 20. haftasında Konyaspor , sahasında Ankaragücü'nü konuk etti. Ankaragücü, 51. dakikada Ghayas Zahid'in attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Deplasmandaki 2 maçlık mağlubiyet serisini bu galibiyet ile sonlandıran Ankaragücü, 19 maç sonunda 22 puana ulaştı. Konyaspor ise 19 maç sonunda 27 puanda kaldı.

TRİBÜNLERDEN TEPKİ

Hafta arasında yeni teknik direktörü Aleksandar Stanojevic yönetiminde çıktığı ilk maçta Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılar sonucu Gaziantep FK'ya elenen Konyaspor, yeni hocasıyla çıktığı ilk lig maçında da istediği sonucu alamadı. Ev sahibi ekibin ligdeki galibiyet hasreti 5 maça, ligde iç sahadaki galibiyet hasreti ise 6 maça çıkmış oldu. Konyaspor tribünleri, maçın son anlarında 'Yönetim istifa' tezahüratlarında bulundular.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Guilherme’nin sağ kanattan kullandığı kornerde arka direkte iyi yükselen Calvo’nun kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

10. dakikada hızlı gelişen Ankaragücü atağında Konyaspor savunmasından seken top ceza sahası önü sol çaprazına doğru gitti. Bu pozisyonda gelişine sert vuran Tolga’nın şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

16. dakikada Çekiçi’nin ceza alanı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruşta kaleci Gökhan son anda sağına uzanarak topu kornere çeldi.

19. dakikada ceza sahası önü sağ çaprazında topla buluşan Michalak’ın sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

38. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte Diouf’un yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Gökhan’da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

50. dakikada Konyaspor'un sol kanattan Guilherme ile kullandığı kornerde Francisco Calvo'nun kafa vuruşu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.

GOL | 51. dakikada Ankaragücü'nde sol kanattan Marlon'un ortasını arka direkte Ali Sowe kafayla indirdi ve Ghayas Zahid, altı pas üzerinde rakibinden önce davranarak yaptığı vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.

71. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan Robert Muric ile kullandığı kornerde yapılan ortaya altı pas içindeki isimlerden önde Mame Biram Diouf sonrasında ise daha uygun durumda Adil Demirbağ dokunamadı.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve Ankaragücü, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup etti.

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İki takımın maça başladıkları 11'ler

Konyaspor: Ibrahim Sehic, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Francisco Calvo, Guilherme, Soner Dikmen, Bruno Paz, Konrad Michalak, Endri Çekiçi, Zymer Bytyqi, Mame Biram Diouf

Ankaragücü: Gökhan Akkan, Atakan Çankaya, Uros Radakovic, Nihad Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Pedro Moreira, Tasos Chatzigiovannis, Ghayas Zahid, Emre Kılınç, Ali Sowe