ÖZET | Konyaspor - Alanyaspor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'de Konyaspor'un Alanyaspor'u ağırladığı maçta 3 puanı kazanan taraf ev sahibi Konyaspor oldu: 1-0. Karşılaşmanın 13. dakikasında Sokol Cikalleshi, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu ve Yeşil-Beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attı. Asist ise Zymer Bytyqi'den geldi.

Konyaspor bu zorlu maçtaki galibiyetiyle 36 puana yükseldi, alt sıralardan uzaklaştı. Çağdaş Atan yönetiminde başarılı bir grafik sergileyen Alanyaspor ise 49 puanla 5. sırada kaldı.

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STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Diomande (Dk. 74 Oğuz Kağan ), Sekidika (Dk. 85 Adil), Rahmonovic (Dk. 59 Milosevic), Bytyqi (Dk. 74 Kravets), Cikalleshi

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Fatih, Tzavellas (Dk. 79 Davidson), Moubandje, Caulker, Berkan, Siopis (Dk. 79 Ceyhun), Salih, Umut (Dk. 63 Mustafa Pektemek), Bareiro (Dk. 85 Hasan Hüseyin)

GOLLER: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KARTLAR: Diomande, Rahmonovic, Adil (İttifak Holding Konyaspor) - Bareiro, Tzavellas, Salih, Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

13'üncü dakikada Bytyqi'nin köşe atışında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa yükselen Ahmet'in kafa pasında, Diomande kafayı vurdu, top üsten auta çıktı.

42'nci dakikada Tzavellas'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında Moubandje kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

İlk yarı Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

70'nci dakikada ceza sahasının sol çaprazından Salih'in kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü. Ardından defans topu uzaklaştırdı.

72'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

87'nci dakikada topla ceza sahasına giren Kravets, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Kravets'in şutunda kaleci Marafona gole izin vermedi.

Maç, İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

AA