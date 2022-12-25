ÖZET| Konyaspor - Alanyaspor: 2-2 maç sonucu

Spor Toto Süper Lig 'in 15. haftasında Konyaspor sahasında Alanyaspor 'u konuk etti. Ev sahibi ekip Dünya Kupası arasında 2-1'lik Kayserispor galibiyetiyle, konuk ekip ise 0-0'lık Adana Demirspor mücadelesiyle gitmişti.





22. dakikada Michalak'ın yerden ceza sahasına gönderdiği top Furkan'ın elinden sekerek kornere gitti. Hakem önce köşe vuruşunu işaret etti.

Daha sonra VAR'ın tavsiyesine uyarak pozisyonu izleyen Hakem Bahattin Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Amir Hadziahmetovic topu filelere göndererek ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

ALANYASPOR DİREKLERİ DÖVDÜ

34. dakikada Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Efkan'ın şutunda top üst direkten auta gitti.

45+1. dakikada ise Leroy Fer direği geçemedi. Hollandalı oyuncunun kafa vuruşunda top direkten döndü.

FURKAN BERBERLİĞİ GETİRDİ

Mücadelenin 65. dakikasında Alanyaspor'da kazanılan köşe vuruşunu Caveleiro kullandıç Caveleiro'nun ön direğe ortaladığı topu, Konyaspor'un golünde penaltıya sebep olan Furkan kafayla filelere gönderdi: 1-1.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

78. dakikada Cavaleiro'nun şutunda top Calvo'ya çarparak geri döndü. Hakem elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan yaptığı vuruşta Akdeniz temsilcisini 2-1 öne geçirdi.





ÜÇÜNCÜ KEZ PENALTI

Alanyaspor ceza sahasına havadan gönderilen topa Diouf kafayı vurduktan sonra kalecinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

90+10. dakikada topun başında geçen Hadziahmetovic'in yaptığı vuruşta top bir kez daha filelere gitti: 2-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Konyaspor, Hadziahmetovic'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

34. dakikada Alanyaspor'da Efkan'ın ceza sahası dılından yaptığı vuruşta top üst direkten auta gitti.

45. dakikada Alanyaspor'da Efkan'ın karşı karşıya yaptığı vuruşta Sehic gole izin vermedi.

45+1. dakikada Alanyaspor'da Leroy Fer'in kafa vuruşunda top direkten döndü.

İkinci yarı başladı.

61. dakikada Michalak'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

65. dakikada Alanyaspor'da köşe vuruşundan ceza sahasına gönderilen topu Furkan kafayla filelere gönderdi.

78. dakikada Alanyaspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Ahmed Hassan'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-2.

90+10. dakikada Konyaspor'da Hadziahmetovic, bir kez daha penaltıdan topu filelere gönderdi: 2-2.