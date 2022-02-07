(ÖZET) Kocaelispor - Boluspor maç sonucu: 1-2

Spor Toto 1. Lig'de 23. haftanın perdesi Kocaeli'de kapandı, Kocaelispor-Boluspor maçında kazanan konuk ekip oldu. 17'de Emin Bayram ve 54'te Tugay Kaçar'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Reha Erginer'in ekibi, 2'de 2 yaparak haftayı 27 puanla 10. sırada tamamladı. Ev sahibinin 42'de Ibrahim Akanbi Rasheed ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı.

Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı ilk maçı kaybeden Kocaelispor, üst üste 5. mağlubiyetini aldı. 7 maçtır kazanamayan Körfez ekibi, 24 puanla 15. basamakta kaldı.

Maçtan dakikalar:

17. dakikada Boluspor sağ kanattan etkili oldu. Kısa paslaşmaların ardından topla buluşan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına ortaladı. Gelen ortaya iyi yükselen Emin Bayram kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1

27. dakikada ön alanda baskı yapan Kocaelispor’da İlyas Kubilay Yavuz, rakipten kendi kaptığı topu sürükledi. Ceza yayının sol çaprazından kaleyi yoklayan İlyas’ın şutunda top az farkla auta gitti.

38. dakikada Kocaelispor hızlı kısa paslarla rakip yarı alana geçiş oyunu sergiledi. Sağ kanatta ileri çıkan Mehmet Yılmaz’ın yerden içeriye çevirdiği topta Atila Turan’ın vuruşu rakip savunmadan döndü. Havalanan topa Samed Ali Kaya’nın gelişine şutu az farkla üstten dışarı çıktı.

42. dakikada sağ çaprazda Abdurrahman’dan seken topa sahip olan Rasheed, ceza sahası içine girerek, vuruşunu yaptı. Kaleci Oğul Kaan’dan seken meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

54. dakikada Boluspor yine sağ kanattan etkili oldu. Mehmet Çınar’ın yerden ceza yayına çıkardığı topu Tugay Kaçar, kaleci Korcan’ın solundan filelere gönderdi. 1-2

60. dakikada Boluspor, Kocaeli savunmasını eksik yakaladı. Ceza sahasının sol çaprazında müsait pozisyonda topla buluşan Bregu’nun şutunda top üst direğe takıldı.

64. dakikada Kocaelispor’da sağ kanattan bindiren Mehmet Yılmaz’ın etkili ortasına Samed Ali kafayla vurdu. Kaleci Bartu topu güçlükle çeldi.

65. dakikada Kocaelispor’un kullandığı kornerde yine Samed Ali Kaya kafaya çıktı. Yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Can Cengiz xx, Erkan Akbulut xx, Kemal Mavi xx

Kocaelispor: Korcan Çelikay x (İsmet Yumakoğulları dk. 57 xx), Mehmet Yılmaz xx, Berkay Dabanlı xx, Alpay Çelebi xx, Atila Turan xx, İlyas Kubilay Yavuz xx (M. Diop dk. 57 xx), Mehmet Taş xx (G. Mandjeck dk. 87 ?), M. Pereira xx (Yiğitali Bayrak dk. 87 ?), Dimitris Kolovos xx, Ibrahim Rasheed xxx, Samed Ali Kaya xx

Yedekler: Doğukan Kaya, J. Omolo, Semih Karadeniz, Denizalp Özdemir

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Boluspor: Kaan Doğan xx (Bartu Kulbilge dk. 51 xx), Mehmet Zahit Çınar xx, Emin Bayram xxx, Ali Keten xx, Abdurrahim Dursun xx, Tugay Kacar xxx (Eray Ataseven dk. 85 ?), Abdurrahman Canlı xx, Gökhan Karadeniz xx (Berk Yıldız dk. 68 xx), O. Roshi xx, D. Bregu xx (Bertu Özyürek dk. 68 xx), Bekim Bala xx (Kemal Rüzgar dk. 85 ?)

Yedekler: Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, J. Novak, K. Kassongo

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Akanbi Rasheed (dk. 42) (Kocaelispor), Emin Bayram (dk. 17), Tugay Kacar (dk. 54) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Mehmet Taş, Pereira (Kocaelispor)