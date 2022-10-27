(ÖZET) Kızılyıldız - Trabzonspor maç sonucu: 2-1

Trabzonspor , UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci haftasında Kızılyıldız'ın konuğu oldu. Gruptaki ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına deplasmanda 3-2 mağlup olan Karadeniz ekibi, evinde Kızılyıldız'ı 2-1'le geçerken, deplasmanda ise Monaco'ya 3-1 kaybetmişti. Son olarak ise Bordo-Mavililer, Monaco'yu 4-0 mağlup etmişti.

Cevap gecikmedi

Temsilcimiz, Sırbistan deplasmanında Kızılyıldız'ı mağlup ederek gruptan çıkma yolunda önemli bir adım atmak istiyordu. Ancak planlar tutmadı. 34'te Enis Bardhi direğe takıldı, 37'de Aleksandar Katai takımını öne geçirdi. Trabzonspor'un cevabı ise gecikmedi. 2 dakika sonra Anastasios Bakasetas ağları sarstı ve takımla soyunma odasına 1-1'le gitti.

Bu kez Hamsik...

İkinci devreye de Bordo-Mavililer hızlı başladı. 56'da direkler bu kez Marek Hamsik'e izin vermedi. 64'te eski Karagümrük'lü Aleksandar Pesic sahneye çıktı ve Karadeniz temsilcisini yıkan golü attı.

Yara aldı

Trabzonspor böylece iki kez direğe takıldığı maçta Kızılyıldız'a 2-1 kaybetti ve gruptan çıkma yolunda yara aldı. Öte yandan Fırtına'nın Avrupa'da bin 161 günlük deplasman zaferi hasreti de devam etti.

İkinciliği kaptırdı

Grubun diğer maçında Ferencvaros-Monaco maçı 1-1 sona erdi. Bu sonuçlarla Ferencvaros 10 puanla liderliğini sürdürdü, Monaco 7 puana yükselip 2. sıraya çıktı. Trabzonspor ile Kızılyıldız da 6'şar puanla grupta yer aldı. Grubun son hafta maçında 3 Kasım'da Trabzonspor lider Ferencvaros'u ağırlayacak, Monaco da Kızılyıldız'ı konuk edecek. ü

STAT: Rajko Mitic

HAKEMLER: Joao Pinheiro, Bruno Jesus, Luciano Maia

KIZILYILDIZ: Borjan - Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic (Dk. 61 Ivanic), Bukari, Katai (Dk. 74 Kangwa), Mitrovic (Dk. 83 Mustapha), Pesic (Dk. 83 Mijatovic)

TRABZONSPOR: Uğurcan - Larsen, Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Gbamin (Dk. 68 Abdülkadir), Hamsik (Dk. 81 Yusuf Yazıcı), Bardhi (Dk. 83 Lahtimi), Bakasetas, Trezeguet, Umut (Dk. 68 Djaniny)

GOLLER: Dk. 37 Katai, Dk. 63 Pesic (Kızılyıldız), Dk. 39 Bakasetas (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Dragovic, Pesic (Kızılyıldız)

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Joao Pinheiro ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

21' Hamsik uzaktan kaleyi yokladı, Borjan başarılı.

22' Soldan ceza sahasına gönderilen topa Strahinja Erakovic, gelişine vurdu. Top üstten auta gitti.

24' Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada kale önünde Katai vuruşunu yaptı, Uğurcan müthiş uzandı...

28' Bakasetas ceza sahası dışının sağ çaprazından sol ayağıyla sert vurdu, kaleci Borjan kornere çeldi.

33' Hamsik sağ kanada döndü, ceza sahası sağ çaprazından bu kez Trezeguet vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı.

DİREK!

34' Bardhi ceza sahası dışından sert vurdu, top direkten oyun alanına döndü. Trabzonspor için şanssız an...

GOL

37' Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari topu kaptı, Katai'ye attı, Katai ceza yayı üzerinden bekletmeden sürpriz bir şut çıkardı ve fileleri sarstı. Kızılyıldız 1-0 önde.

GOL!

39' Bakasetas uzaklardan kazanılan serbest vuruşta çok sert vurdu, baraja çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu, kaleci Borjan çaresiz... Şimdi skora dengeyi getirdik!

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

YİNE DİREK!

56' Hamsik, Bardhi'ye attı, Hamsik ceza sahasına koşu yaptı, Bardhi, Hamsik'e attı, Slovak yıldız çaprazdan sert vurdu, üst direkten dışarı gidiyor top. Maçtaki ikinci direğimiz...

GOL

64' Bukari sağ kanattan çizgiye kadar inip topu içeri çevirdi, eski Karagümrük'lü Pesic kale dibinden ağları havalandırdı. Ev sahibi ekip 2-1 önde.

81' Soldan ceza sahasına gönderilen topa Trezeguet kafayı vurdu. Top üstten auta gitti.

90' Mücadelenin sonuna +4 ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Kızılyıldız - Trabzonspor 11'leri:

Kızılyıldız: Borjan, Erakovic, Dragovic, Milunkovic, Rodic, Kanga, Srnic, Bukari, Katai, Mitrovic, Pesic

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bardhi, Bakasetas, Trezeguet, Umut.