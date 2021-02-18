ÖZET | Kızılyıldız - Milan maç sonucu: 2-2

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Kızılyıldız, Milan'ı ağırladı. Hakan Çalhanoğlu'nun yedeklerde başladığı ve 82. dakikada oyuna girdiği maçın 42. dakikasında Radovan Pankov'un kendi kalesine attığı golle Milan 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarıda 52. dakikada Guelor Kanga Kızılyıldız'a beraberliği getirdi. 61. dakikada genç sol bek Theo Hernandez, Milan'ı 2-1 öne geçirdi. Maçın başında kendi kalesine gol atan Radovan Pankov, 90. dakikada bu kez rakip ağları sarstı ve maç 2-2 bitti.















