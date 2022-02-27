(ÖZET) Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 74-69

Son maçında Monaco'ya 92-78 mağlup olan Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 19. hafta (erteleme) maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk oldu. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmadan Sarı-Lacivertli ekip, 74-69'luk skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Beko EuroLeague'de bu sezonki 12. mağlubiyetini alırken, Kızılyıldız 10. galibiyetine uzandı.

Karşılaşmaya İsmet Akpınar, Marko Guduric, Dyshawn Pierre, Devin Booker ve Jehyve Floyd beşiyle başlayan Fenerbahçe Beko, karşılıklı basketlere sahne olan ilk periyotu 20-18 geride tamamladı. Sarı-Lacivertli ekip, soyunma odasına da 41-37 geride girdi. Üçüncü çeyrekte etkisini arttıran Fenerbahçe öne geçmeyi başardı ve son periyoda 60-59 üstün girdi. Son çeyrekte ise istediği oyunu parkeye yansıtamayan Sarı-Lacivertliler mücadeleden 74-69 mağlup ayrıldı.

İLK ÇEYREK SONUCU | Kızılyıldız 20-18 Fenerbahçe Beko

İLK YARI SONUCU | Kızılyıldız 41-37 Fenerbahçe Beko

ÜÇÜNCÜ ÇEYREK SONUCU | Kızılyıldız 59-60 Fenerbahçe Beko

MAÇ SONUCU | Kızılyıldız 74-69 Fenerbahçe Beko