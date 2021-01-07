ÖZET | Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko maç sonucu: 71-73

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 18. hafta maçında Kızılyıldız’a konuk oldu. Sarı Lacivertliler, Lorenzo Brown’un son saniye basketiyle maçtan 71-73 galip ayrıldı ve 8. galibiyetini aldı. Fenerbahçe Beko Aleksandar Nikolic Spor Salonu’nda oynanan mücadeleye; De Colo, Guduric, Ulanovas, Barthel ve Vesely beşiyle çıktı.

Fenerbahçe Beko, üstünlüğün sürekli el değiştirdiği ilk devrede 10 asist yaptı. İlk çeyreği 22-18 geride kapatan sarı lacivertli ekibimiz, Vesely'nin 10, Pierre'in 7 sayı attığı ilk 20 dakikanın ardından soyunma odasına 39-38 geride gitti. Çekişme üçüncü çeyrekte de devam etti. Fenerbahçe Beko, çeyreğin ortalarında beş sayı öne geçse de iki ekip son 10 dakikaya 53-53'lük eşitlikle girdi. Karşılıklı basketlere sahne olan dördüncü çeyrekte maçın sonucunu Lorenzo Brown’un son saniye basketi belirledi: (71-73)

Skor dağılımı: Brown 13, Vesely 10, Pierre 13, Barthel 10, Ulanovas 7, Guduric 11, De Colo 2, Melih 4, Eddie 2, Ahmet 1.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 22-18

2. çeyrek: 39-38 (17-20)

3. çeyrek: 53-53 (15-16)

4. çeyrek: 71-73 (18-20)